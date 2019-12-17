《造星II》Phoebus奪冠成吸嬲王 大熱MC屈居亞軍 網民鬧「全民做馬」

【明報專訊】ViuTV《全民造星II》前晚舉行總決賽，由謝安琪、霍汶希和林珊珊等擔任評判，經過3回合比賽，評判分數加觀眾投票得出結果，最終由吳啟洋（Phoebus）奪冠，張天賦（MC）亞軍，李祉均（Oscar）季軍。Phoebus 勝出激動爆喊，有網民一樣好激動，為大熱倒灶屈居亞軍的MC感不值。Phoebus不單奪冠兼成為「吸嬲王」。MC有觀眾緣，但18歲陳樂（Justin）最搶手，兩大金牌經理人霍汶希與林珊珊皆睇中，後者聲言會採取行動，要跟ViuTV斟洽。

記者：林祖傑

前晚10名參賽者於3個回合比賽出盡渾身解數，且各出奇招，3名得獎者冠軍吳啟洋（Phoebus）、亞軍張天賦（MC）及季軍李祉均（Oscar）的表現確比其餘7人較平均及穩定。不過論出位要數爆肌露點、與女友芳芳大跳辣身舞的梁德忠（Tank），可惜未能為他帶來獎項。節目公布結果後，ViuTV的facebook祝賀得獎者，冠軍Phoebus明顯「吸嬲」，一度「嬲嬲」多過「讚」，至昨日「讚」與「嬲嬲」拉近。有留言鬧爆「全民做馬」，甚至Phoebus 入10強資格也遭質疑，有說：「從來無支持過你！」不過也有留言撐Phoebus在舞台表演很好。

霍汶希林珊珊想簽Justin

大會評判霍汶希接受《明報》電話訪問。對於Phoebus被網民鬧爆？她說：「每個人睇都不同，因為事前已講明，唔係要選一個最唱得嘅出嚟 ，要看整體分數，Phoebus可能較高分。」霍汶希透露給MC的分數幾高，現場表現時，他的壓場感覺不俗。問她有否睇中有潛質的？她的心水包括MC、陳樂（Justin）、歐鎮灝（George）及Phoebus。至於林珊珊透露給MC最高分，又爆幾個評判都想簽Justin，她已打算向ViuTV斟洽。

Phoebus首回合失準後台爆喊

比賽結束後，冠軍Phoebus表示心情百感交集，直認因首回合演出耳機失靈導致失準，在後台爆喊，「當刻心情好嬲自己，因準備好但未將完美的表演給人看到，很不開心，幸有很多人叫我冷靜，慢慢收拾心情應付其他表演」。亞軍MC表示輸得心服口服，只遺憾上月離世的爸爸未能看到他在決賽的演出，他眼濕濕說：「我應承過爸爸在決賽留位給他去揀，但他好識揀，揀了個好舒服的地方睇住我。」問季軍Oscar可會多做幕前演出？他表示會做多些好演出，才對得住大家。

Hugo唱《山下見》無歌詞字幕

前晚的話題表演是丘凱雄（Hugo）唱出自創歌曲《山下見》，部分歌詞涉近月社會運動，包括「墜落緊一片洋紫荊嘅花瓣」、「有素未謀面嘅手足」及「團結一心不要忘記初衷」等。Hugo唱完歌說了句：「rest in peace」令人聯想到6月15日在金鐘太古廣場墮樓身亡的反修例示威者梁凌杰。有網民為歌詞感動，支持Hugo，但最後未能入三甲。Hugo演唱時沒有歌詞字幕，有認為是政治敏感，故ViuTV作這安排。

昨日ViuTV回應道：「《全民造星II總決賽》已圓滿結束。本台尊重各參賽者的創作自由。《山下見》為參賽者Hugo於第3輪比賽項目的個人演出，歌曲及歌詞均由Hugo本人及拍檔Retroll HIP HOP創作。惟《造星II》現場直播期間，因技術問題以致部分節目內容未能顯示字幕。其中包括范卓言（JJ）《邊Gang》、Hugo《山下見》及最後十強合唱《前傳》。再次感謝各觀眾對ViuTV及《造星II》的支持。」

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