《魔雪奇緣2》票房速破10億美元 帶挈迪士尼年賺百億 《星戰9》本周開畫接力

《星球大戰：天行者崛起》明日在港開畫，但未必趕及成為今年第7部票房破10億美元的迪士尼作品。

【明報專訊】迪士尼動畫《魔雪奇緣2》自上月開畫至今，全球累積票房剛突破10億美元（約78億港元）大關，不單成為迪士尼電影公司今年內第6齣「破十」作品，更帶挈該公司的全年票房總收入，首次超越100億美元（約780億港元）的歷史高位。值得一提的是，這兩項票房紀錄，還未把本周開畫的《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）計算在內。

《魔雪奇緣2》蟬聯美國3周票房冠軍後，上周末雖被狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演《逃出魔幻紀：霸氣升呢》取而代之，開畫3日票房勁收6010萬美元（約4.68億港元）榮登榜首。不過，《魔2》在全球票房報捷，上映短短4星期，已輕易突破10億美元（約78億港元）大關，成為今年迪士尼旗下第6部「破十」電影，刷新荷李活最高紀錄。

一年6部「破十」電影

至於其餘5部迪士尼「破十」電影，包括《復仇者聯盟4：終局之戰》、《阿拉丁》、《反斗奇兵4》、《獅子王》及《Marvel隊長》。

事實上，首集《魔雪奇緣》在2013年開畫時，足足花上15個星期才錄得10億美元票房數字，最後更以12.8億美元（約100億港元）榮登史上最賣座動畫，且看續集能否改寫紀錄？

早前有外國傳媒提早為迪士尼總結2019年票房成績，在年度壓軸大片《星球大戰：天行者崛起》本周開畫前，全球票房總收入已突破100億美元（約780億港元）大關，成為荷李活首間「破百」的電影公司，可謂前無古人。

奇連伊士活新片失收

提起《逃出魔幻紀：霸氣升呢》，同期開畫還有金像導演奇連伊士活（Clint Eastwood）新作《李察朱維爾：驚世疑案》（Richard Jewell），開畫3日僅收500萬美元（約3900萬港元），淪為奇連過去40年來，僅次於1980年自導自演《硬漢比利》的最差票房作品。當年《硬》片開畫只收370萬美元（約2880萬港元）。

《李》片改編自真人真事，故事發生在1996年，警衛李察朱維爾在亞特蘭大恐襲案現場發現炸彈，及時拯救無數性命，被捧為人民英雄。相隔數日後，他竟淪為FBI頭號嫌疑犯，被傳媒及國民大力鞭撻，他請來反建制律師，誓要還自己一個公道。