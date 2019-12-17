木村拓哉新劇收視破頂

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉主演TBS電視台劇集《摘星廚神》，自10月首播以來，收視一直保持雙位數字，成績理想。前晚播出第9集，收視率錄得14.7%，較上集急升3.7%，更創下開播以來新高。

今集講到劇中飾演餐廳侍應的中村杏，突然想辭去職務，重投食評家的工作，木村拓哉對她的背景感到疑惑。

另一方面，木村餐廳距離米芝蓮評審時間還剩一個月，主廚鈴木京香決定創作全新餐單，木村於是委託中村杏為新菜式挑選合適紅酒。

至於木村的舊拍檔玉森裕太，偶遇法國大使館職員，從對方口中得悉3年前法國首相發生食物過敏事件的真相。

《韋駄天》結局低收

提起日劇收視，NHK電視台為迎接明年東京奧運而炮製的大河劇《韋駄天》，前晚播出第47集結局，收視率僅得8.3%，而全劇平均收視為8.2%，創下大河劇史上最差紀錄，相比2012年《平清盛》及2015年《花燃》平均12%還要低。

事實上，《韋駄天》開播以來一直收視低迷，更一度跌至3.7%，成為大河劇史上最低單集收視紀錄。至於明年接檔的《麒麟來了》由於發生澤尻英龍華涉毒事件，被迫陣前易角，未知會否進一步拖低收視。