【開箱】玄彬孫藝珍緋聞助攻《愛的迫降》 仿效《星星》成功方程式

【明報專訊】韓星玄彬與孫藝珍合演有線台tvN新劇《愛的迫降》，藉着二人的緋聞效應，令到劇集未播，已經成為熱話。

新劇由《浪漫是別冊附錄》李政孝執導，《來自星星的你》朴智恩編劇，雖然故事惹爭議，但在角色設計上，跟《星星》如出一轍，且看能否創造另一個收視神話。

首播收視理想

《愛的迫降》剛於上周六首播，收視高開6%；前晚播出第2集，再升至6.8%，以收費台來說，成績相當理想。新劇最大賣點肯定是一對緋聞男女：玄彬與孫藝珍。兩人去年合演韓片《智命談判》，鬧出戲假情真，今年1月被網民「野生捕獲」在美國超市買餸玩「煮飯仔」，事後循例否認拍拖。

正當緋聞鬧得熱烘烘之際，二人宣布再度合作，日前出席新劇記者會，導演不諱言二人「擦出火花」。撇除緋聞效應，玄彬與孫藝珍是韓國一線演員，演技與叫座力無庸置疑，無論本土收視抑或海外賣埠都有保證。

劇集以愛情為主題，講述孫藝珍是韓國某大企業繼承人，某日玩滑翔傘時，遇上龍捲風吹襲，被迫降落在朝鮮邊境，偶遇扮演朝鮮軍官的玄彬，發展出一段刺激又浪漫的戀情。

近年不少韓國愛情喜劇均大受歡迎，由《來自星星的你》、《太陽的後裔》到《藍海傳說》，不單在韓國有高收視，海外也掀起追劇潮。《愛的迫降》透過串流平台Netflix於全球多個國家及地區同步上架，吸引更多海外觀眾一起煲劇。

角色性格相似

《愛的迫降》既是《來自星星的你》編劇朴智恩的新作，難免有不少共通點。首先，《愛的迫降》孫藝珍的角色性格跟《星星》全智賢同樣「黐身」，例如孫藝珍滯留朝鮮期間，為了生活鎖事，不停致電玄彬；兩者亦很貪靚，對自己外貌充滿自信等。

玄彬跟《星星》金秀賢的性格一樣外冷內熱，表面上玄彬對孫藝珍冷言冷語，事實卻是一見鍾情，因此拚命保護女方。在製作上，《愛的迫降》每集結尾跟《星星》一樣有「彩蛋」，早前有網民戲謔，就連兩劇的海報設計也大同小異。

不過，《愛的迫降》內容涉及南北韓關係，首播後惹起爭議，有觀眾批評劇情有美化朝鮮之嫌，亦有人認定玄彬扮演朝鮮軍官，實在過分英俊，加上孫藝珍遇上龍捲風竟然大難不死，劇情實在「離地」。

雖然如此，新劇不單收視報捷，成為網絡熱話，更帶來經濟效益。韓媒指《愛的迫降》的拍攝地點，包括在江原道橫城墨溪某處搭建拍攝，以及忠清北道的忠州市、濟州等，有望成為「打卡」新熱點；劇中的植入廣告，例如在第2集出現的炸雞及護膚品等，亦勢必掀起搶購熱潮。