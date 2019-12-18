Taylor Swift失落奧斯卡提名 《上流寄生族》入圍最佳國際電影初選

【明報專訊】第92屆奧斯卡頒獎禮將於明年2月9日舉行，提名名單定於1月13日揭曉，昨日大會率先公布其中9個獎項的初選入圍名單，韓片《上流寄生族》躋身最佳國際電影（即最佳外語片）前十名，而在15首候選最佳主題曲中，《上》片亦佔一席；反觀樂壇天后Taylor Swift參演、作曲兼主唱歌舞片《Cats》主題曲《Beautiful Ghosts》卻爆冷落選。

美國影藝學院昨日公布最佳國際電影、紀錄長片、紀錄短片、真人短片、動畫短片、主題曲、配樂、化妝髮型，以及視覺效果等9個獎項的初選入圍名單，傳媒焦點落在93個國家及地區報名角逐的最佳國際電影獎，結果中港台代表全軍覆沒，包括內地動畫《哪吒之魔童降世》、香港電影《掃毒2天地對決》及台灣片《誰先愛上他的》均空手而回。

崔宇植爭主題曲獎

先奪康城影展最高榮譽金棕櫚獎，再獲芝加哥、溫哥華及亞特蘭大等影評人協會選為最佳電影的韓片《上流寄生族》，以大熱姿態入圍奧斯卡最佳國際電影獎的初選名單，將會跟西班牙名導艾慕杜華（Pedro Almodovar）的《萬千痛愛在一身》、法國版《孤星淚》，以及俄羅斯片《Beanpole》等爭奪最後五強席位。

值得一提的是，《上流寄生族》導演奉俊昊填詞、戲中男星崔宇植主唱的《A Glass of Soju》，同時入圍最佳主題曲初選名單，論人氣或許及不上《魔雪奇緣2》的洗腦歌《Into The Unknown》、《阿拉丁》的《Speechless》，以及《獅子王》的《Never Too Late》和《Spirit》等，但足以令崔宇植興奮一陣子，他透過社交媒體向粉絲報喜：「各位，《上流寄生族》主題曲入圍奧斯卡初選了，乾杯！」

繼《孤星淚》後，《皇上無話兒》金像導演湯賀柏（Tom Hooper）再次把經典百老匯音樂劇改編拍成電影版《Cats》，昨日在紐約舉行首映禮，導演率領一眾演員包括莉寶韋遜（Rebel Wilson）、珍妮花赫遜（Jennifer Hudson）、艾迪斯艾巴（Idris Elba）及樂壇天后Taylor Swift等亮相，可謂星光熠熠。

《Cats》險交白卷

穿著Oscar de la Renta露背長裙行紅地氈的Taylor Swift，跟《Cats》作曲家韋伯（Andrew Lloyd Webber）攜手創作的電影主題曲《Beautiful Ghosts》，早前獲得金球獎提名，對入圍奧斯卡亦寄望甚殷，結果大熱倒灶，無論最佳主題曲、配樂抑或化妝髮型都欠奉，暫時只獲最佳視覺效果一項提名，且看下月13日公布正式提名名單，能否在最佳電影、導演或劇本等重要獎項爭一席位。

《星戰9》首映禮

另一方面，入圍最佳視覺效果及配樂初選的《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker），昨日在洛杉磯舉行首映禮，男女主角包括黛絲烈尼（Daisy Ridley）、阿當戴華（Adam Driver）、約翰保也加（John Boyega）及奧斯卡艾薩（Oscar Isaac）均有出席，就連戲中角色已經陣亡的「天行者」馬克漢米爾（Mark Hamill）及「韓索羅」夏里遜福（Harrison Ford）亦驚喜現身。此片今日在港率先開畫，美國則周五上映。