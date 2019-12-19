為抗爭者打氣 RubberBand無心機寫情歌

【明報專訊】樂隊RubberBand昨日到商台宣傳新歌《漫長》，解釋原本派台是另一首歌，但有感《漫長》很適合現時社會氣氛，所以才調動。他們認為香港人一齊經歷不開心與艱難時刻，最緊要懂得用什麼心態自處，透過音樂為大家打氣，「這歌不是講什麼大道理，大家都想等到有好消息，總之不要輕易放棄，音樂是好直接畀力量大家一齊行落去」。會否被質疑他們借社會動盪局勢乘機為自己宣傳？RubberBand覺得不需要避忌，聽眾的眼睛是雪亮，「你是真心同行，還是突然插隊，其實好易看得出。創作是可以好隨心，只是現時的社會氣氛影響了我們寫歌；我們都有共識，這時刻實在無心機寫情歌。」

不擔心被標籤顏色歌

主音6號稱社會大事都發生在大家身邊，難得要一齊同行面對，覺得對得住自己就不會理會其他人太多看法，亦不擔心歌曲被標籤顏色歌。泥鯭透露有歌迷是前線抗爭者並遭警方拘捕，他們寫字留言為對方打氣，「該歌迷應該是男仔，被拉後他的朋友找我們寫字留言鼓勵。我們寫了少少字，他竟寫了5、6頁紙回信，內容都是報平安、講在囚生活」。他們目的是鼓勵對方不要放棄，更勸大家不要隨便有輕生念頭，因每個人最重要是生命。

記者：林蘊兒