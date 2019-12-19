傳與林峯低調結婚 張馨月曬疑似婚戒

【明報專訊】林峯與張馨月的婚訊盛傳多時，今年9月底兩人被發現入紙申請註冊結婚，原本有傳婚期是本月8日林峯的40歲生日當天，但有指因社會氣氛，他們決定將婚事押後。前日「峯嫂」張馨月在微博上載出席時裝騷的照片，相中她身穿黑色高衩連身裙大騷美腿。不過網民焦點落在她左手的戒指，款式簡約，疑似是婚戒。約10天前張馨月曾上載做運動照，當時她左手無名指未見有任何戒指，因而傳出她與林峯已於近日低調結婚。不少網民說等她與林峯宣布喜訊，又讚她是幸福人妻。

林夏薇發聲明證老公無欠債

另一方面，林峯堂妹林夏薇於2015年與金融才俊莫贊生結婚，男方是多間上市公司董事。近年莫贊生曾多次被傳欠債，又被人貼街招追債。林夏薇昨午上載律師事務所代發出的嚴正聲明及一份判決書。林夏薇澄清：「這是2016年香港高等法院的判決書，我先生當年只是這個官司的證人。自此判決後，我先生再無介入有關此訴訟的任何事務，也沒有接受過關於此事的任何委託。但是，從2016年10月開始，欠債方為達到賴債的目的而不擇手段，仍用各種低劣、誣陷等手段不停的騷擾我們！對此，我們表示十分憤慨並强烈譴責！」聲明又稱：「莫先生從未涉及任何在內地或香港特別行政區之任何財務訴訟與違法行為，對於莫先生因該失實誣衊導致蒙受之一切損失，莫先生及其家庭成員將保留一切向有關當局申訴並從民事途徑追究之權利。」

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