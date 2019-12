陳瀅聲演肥公主易投入 陳卓賢曾脹爆自嘲似墨魚丸

next

【明報專訊】傳統的童話故事,英俊王子配美麗公主加浪漫情節是慣定模式;不過,在動畫電影《魔鏡肥緣》(Red Shoes and the Seven Dwarfs)的故事主角,白雪公主竟然是肥妹仔,而馬林王子卻是綠色小矮人!這一對看似並不相襯的「騎呢」組合,正是要帶出凡事「不應以貌取人」的訊息。片中分別聲演公主與王子的陳瀅和MIRROR成員陳卓賢(Ian),亦認同人的外表並不是最重要;事實上,他們都曾經歷過「肥妹、肥仔」的人生階段,難怪聲演主角能特別投入!

陳瀅與Ian第一次為動畫配音,形容好好玩,能考驗他們控制自己聲線,配合戲中卡通人物的反應和表情,跟劇情又喊又笑,陳瀅覺得配音對訓練個人演技有不少幫助。今次聲演公主是獲導演欽點,但她不知應該開心還是嬲,陳瀅說:「配靚靚公主時,我盡量用溫柔聲線演繹;做肥妹公主時,就用平日陳瀅的聲調,導演讚我把聲夠「強壯」,覺得我真的好像戲中肥妹!」擅唱情歌的Ian運用情深聲線演王子沒有難度,相反變身青「BB」小矮人則用尖聲和比平時表現較Hyper。

不應以貌取人

自小喜歡看卡通愛扮公主,今次配音能滿足多年夢想;可是長大後的陳瀅始明白原來「靚」不止是單靠樣:「尤其推出過寫真集後,覺得不應用身形和外貌去判斷一個人靚唔靚或夠唔夠自信,當然兩樣都有,夾埋一齊就好完美。」她認同片中寓意,女仔不一定瘦才是美。

Ian自覺與片中小矮人性格近似,自爆曾是肥仔一名:「我細個好肥,肥到好似小矮人,讀小學五六年級,最重試過160至170磅,那時身形又白又圓,好似粒墨魚丸!」

愛煮飯男貼地女

自稱現實中絕沒有「公主病」的陳瀅,公開擇偶條件:「我喜歡識煮食、整甜品叻的男仔,就像戲中那個小矮人(漢斯王子),因為男仔識得煮嘢食,𧨾女仔會好好多!我本身不懂煮食,放工回家後有男仔煲定湯、整甜品等我食,一定好開心!」Ian亦抗拒盲目只愛到高級餐廳的「公主病」女仔,反而與他一樣,喜歡平民化貼地食物的女仔在一起會更開心。

記者:林蘊兒

攝影:黃梓烜

