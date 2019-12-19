瑪麗嘉兒聖誕歌發行25年登榜首

【明報專訊】美國樂壇天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）在1994年發行的聖誕金曲《All I Want For Christmas Is You》，早已唱到街知巷聞，上月更打破3項健力士世界紀錄，包括在美國Billboard Hot 100流行榜排名最高的個人歌手演繹節日歌曲、去年12月在串流音樂平台Spotify播放次數最多的歌曲，以及英國單曲榜逗留十大位置最長久的聖誕歌。

最近瑪麗嘉兒再傳喜訊，當《All I Want For Christmas Is You》在美國發行25年，並為她帶來約6000萬美元（約4.68億港元）版稅收益後，前日終於登上Billboard Hot 100流行榜冠軍寶座，刷新史上最長時間登頂的紀錄。另外，此曲成為瑪麗嘉兒入行以來第19首冠軍作品，僅以一首之差，成為繼披頭四（The Beatles）後擁有最多冠軍歌曲的歌手。

不少網民紛紛留言恭賀瑪麗嘉兒，就連金像影后麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）亦透過社交媒體送上祝福：「因為這是史上最好的聖誕歌，也因為她是瑪麗嘉兒！」