【開箱】荷李活#MeToo前傳 《爆炸性醜聞》示範雞蛋擊倒高牆

【明報專訊】美國電影大亨韋斯汀（Harvey Weinstein）前年爆出性醜聞，觸發荷李活史無前例的「#MeToo」反性侵運動，近百女星及員工指控他的罪行，案件排期明年初開審，而改編自2016年美國霍士新聞台高層性騷擾事件的電影《爆炸性醜聞》（Bombshell），刻意安排在本周開畫，不單有利角逐奧斯卡，更重要的是為所有受害人打氣，完美示範雞蛋是如何擊倒高牆。

改編真人真事

新片由《荷里活黑名單》積路治（Jay Roach）執導、《沽注一擲》金像編劇查爾斯蘭道夫（Charles Randolph）創作，兩大金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron）及妮歌潔曼（Nicole Kidman），加上憑《冰之驕女》提名奧斯卡的瑪歌羅比（Margot Robbie），三大影壇天后扮演性騷擾受害人，如此堂堂陣容，自然話題十足。

《爆炸性醜聞》改編自真人真事，講述美國霍士新聞台女主播集體控訴高層艾爾斯（Roger Ailes）性騷擾，最終令這名傳媒大亨倒台。事件由妮歌潔曼飾演女主播卡遜（Gretchen Carlson）被無理解僱後，她決定入稟控告尊力高（John Lithgow）扮演艾爾斯的性騷擾官司說起。

卡遜的代表律師希望有更多受害人出面指控艾爾斯，最初人人噤聲，表面上為保飯碗，事實卻是個人聲譽更重要，正好反映當代辦公室的潛規則。直至查莉絲花朗飾演當紅女主播凱莉（Megyn Kelly）及瑪歌羅比扮演新手主播姬娜（Kayla Pospisil）挺身而出，終於喚醒其他人的良知，一石激起千重浪，成功推翻艾爾斯的「暴政」。

向韋斯汀「宣戰」

查莉絲花朗一向支持「#MeToo」反性侵運動，還記得韋斯汀在法庭文件中透露，查莉絲曾經主動獻身，藉以換取電影角色，結果遭女方否認，今次她兼任《爆炸性醜聞》監製和主角，除了要為女權發聲，相信亦是向韋斯汀「宣戰」的一種手段。

在早前公布的第77屆金球獎提名名單上，查莉絲花朗及瑪歌羅比分別角逐（戲劇類）最佳女主角與女配角獎，可謂實至名歸，前者由《黑暗對峙》金像化妝與髮型設計師辻一弘協助「改頭換面」，包括在眼瞼黏上兩片矽膠，又重塑她的下巴輪廓，令她跟現實中的凱莉，模仿變成雙生兒。

曾經憑《美麗女狼》首奪金像影后的查莉絲花朗，在《爆炸性醜聞》表現較含蓄，着重心理變化，她演來得心應手；反觀瑪歌羅比的演繹方法較為外露，例如艾爾斯要求她在「老總房」內扯高裙子，讓他看清一雙美腿，瑪歌羅比把震驚、羞恥、憤怒，最終屈服等不同表情，如洋蔥般層層剥開；另一場向閨密吐心聲的戲分，她由強裝冷靜說到情緒崩潰，相信不少「同路人」也會被她打動，齊齊躲在戲院內啜泣。