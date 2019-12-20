黃心穎佈置聖誕樹暗示復出 馬國明黐實唐詩詠為兄弟慶生

【明報專訊】黃心穎今年4月與許志安爆出「安心事件」，令形象直插谷底。她潛水8個月後，上周六突然從美國返港，盛傳她今次回歸獲無綫「放生」安排復出，她主演劇集《丫鬟大聯盟》本月底播映，正好配合時機。回港多日的心穎，昨日高調在社交網上載在家佈置聖誕樹照片，留言似有所指，她說每年會重新排列裝飾品，重要的仍自豪掛着，有些會被新的及有意義的取代，但樹永遠照亮着房間。無綫高層樂易玲表示聖誕假期後會約見心穎，而心穎回覆《明報》表示樂易玲一直有跟她聯絡。

娛樂組

黃心穎今次返港引起各種揣測，有說她在耳骨穿了兩個耳孔是「懺悔」的象徵。她在訪問中表示要繼續向前行和向前望，表明要重新開始的決心。早前無綫安排她參演的《牛下女高音》成為台慶劇，反應理想，心穎更3度在社交網發文表達對《牛》劇心情，被指試水溫。無綫接着再「放生」她主演的另一部劇《丫鬟大聯盟》，本月30日接《多功能老婆》時段播出。她在此時突然回歸，確實相當配合。

心穎︰一直有聯絡樂易玲

黃心穎回港後一直未有再露面，至昨日她更新社交網，上載一張穿著睡衣、短褲、拖鞋，騷腿趷高腳佈置聖誕樹的照片，說正倒數還有6天到聖誕節。她面帶笑容，心情不錯，她留言說：「裝飾品每年都會重新排列，重要的會繼續自豪地掛着，有些掉下來了，會被新的、有意義的代替位置。但總而言之，樹永遠會照亮房間，或為那些看到其中美麗的人帶來歡樂。」似將自己比喻成聖誕樹，暗示會為欣賞她的人復出。昨日有報道指黃心穎主動向無綫提出低價續約，並表明會聽教聽活，希望能夠復出。《明報》聯絡無綫高層樂易玲，問她會否約見心穎傾偈？她表示待聖誕假期之後會約見。就此事問黃心穎，她回覆說樂易玲一直有跟她聯絡。

馬國明不停出席好友聚會

馬國明對黃心穎返港不作回應，連日來他不停出席好友聚會，心情非常好。前晚他與曾傳緋聞的唐詩詠聯同林子善，一同為「鐵馬家族」的好兄弟黃嘉樂補祝41歲生日。拍照時，馬國明與唐詩詠黐實。林子善說他們的10年友情得來不易，性格不同，需要大家珍惜、付出及包容。唐詩詠說︰「開心陪你開心，悲傷陪你悲傷，瘋癲陪你瘋癲，無論日子如何，我哋都會相伴左右。」