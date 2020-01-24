《星戰9》同志吻戲內地照播 「天行者」馬克漢米爾爆Harry Styles客串扮白兵

電影公司早前承認Ed Sheeran在《星戰9》扮演白兵，並公開他的拍攝花絮。

【明報專訊】迪士尼年度壓軸之作《星球大戰：天行者崛起》，前日率先在中港兩地上映優先場，據內地網民透露，電影結局出現兩名女生接吻的場面，竟然逃過一剪，令人質疑是廣電總局「睇漏眼」？抑或刻意放生？另一方面，戲中飾演「天行者」的馬克漢米爾（Mark Hamill），同日透過社交媒體爆料，指英國男團One Direction成員Harry Styles今集驚喜客串，並上載他穿著「白兵」制服的照片。

由《星球大戰》首集上映至今，經歷接近半個世紀後，電影第9集也是系列最終章的《星球大戰：天行者崛起》，全球粉絲當然引頸以待，導演J.J.艾布斯（J.J. Abrams）日前出席洛杉磯首映禮時，首度承認新片有同性戀角色或場面，他表示能夠讓不同性取向人士感到自己可以存活在《星戰》世界內，「對我來說非常重要」。

《斷背山》難逃一剪

隨着《星戰9》開畫，謎底終於揭開，戲中扮演同志角色的演員，並非粉絲猜測的約翰保也加（John Boyega）和奧斯卡艾薩（Oscar Isaac），而是在一場慶祝活動的戲分中，兩名女性反抗軍喜極擁吻，由於二人並非主要演員，未必所有觀眾都能發現。

不過，美國綜藝網站The Hollywood Reporter質疑，內地電檢部門並沒刪剪有關鏡頭，這跟過去《斷背山》及《異形：聖約》同志吻戲全部刪減的處理手法不同；內地網民亦在微博留言：「結尾兩個女的接吻竟然沒剪？」

Harry舊相扮劇照

《星戰9》另一談論焦點，則是「天行者」馬克漢米爾透過社交媒體Twitter表示，最近推出新碟《Fine Line》的One Direction成員Harry Styles，今集客串扮演白兵，成為繼英國男歌手Ed Sheeran、「占士邦」丹尼爾卡特（Daniel Craig）、「毒魔」湯哈迪（Tom Hardy），以及英國威廉和哈里王子後，再有名人明星參與演出。

雖然馬克漢米爾公開Harry Styles穿著白兵制服的照片，令到他客串演出《星戰9》的傳聞可信度大增，事實卻是，這張照片來自女歌手Kacey Musgraves的社交媒體，今年10月Harry Styles扮成白兵參加她主辦的萬聖節派對。究竟馬克漢米爾是看圖作文？抑或真有其事？留待當事人親自解釋吧。