無綫冬至前夕請員工食無情雞 汪明荃望各行各業不要大幅裁員

【明報專訊】無綫行政總裁李寶安日前發出內部通告，預告因「公司需要重組部分業務流程以增加成本效益」，將會裁減一成非藝員員工，約350人受影響。昨日冬至前夕，無綫開始派大信封，據消息指助理總經理（非戲劇製作）余詠珊管轄的綜藝科和資訊文教科為重災區，逾50名幕後人員被裁，當中包括多名資深監製，人心惶惶。汪明荃前晚出席活動談到香港環境不好時，語重心長希望各行各業不要大幅裁員，公司多考慮員工及盡量保留。林盛斌與已離巢的麥長青聞悉曾合作的監製被裁，都感到不開心。

娛樂組

無綫行政總裁李寶安日前表示年底前會通知受影響員工，昨日無綫開始派大信封，有傳重災區是余詠珊管轄的綜藝科和資訊文教科，被解僱員工包括監製、《東張西望》及娛樂新聞台的導演、編劇、編審、助導及資料蒐集等，涉及員工逾50人。有指余詠珊主力向無綫工作多年的老臣子開刀，但昔日曾與她共事的亞視同事就全部無事。

余詠珊管轄部門成重災區

據知被裁幕後人員中，包括《兄弟幫》監製謝英偉、《街市遊樂團》與《今日VIP》監製梁儉恆，還有莫達良、黃中濠等監製。而監製過多輯《獎門人》系列的陳志球與《流行都市》監製趙麗平之前已退休但獲續約，今次在裁員風波中不獲續約。余詠珊至截稿前未有回覆。

無綫對外事務科回覆《明報》查詢時，未透露昨日被裁減的職員人數及所屬部門，亦沒回答裁員會否影響節目運作的問題，只將李寶安日前的內部通告內容總結一次︰「香港示威衝突事件持續，嚴重影響本港經濟，各行業包括廣告界、電視、報章及其他媒體無一倖免。有鑑於前景不明朗，社會事件未有平息迹象，無法估計社會何時恢復秩序和經濟復甦，公司於本周初宣布重組部分業務流程以增加成本效益，令公司營運得以持續發展及保存主要動力。公司現有約3500名員工（不包括藝員），約一成人受到影響，受影響員工會按法例獲得賠償，包括代通知金等，同時亦會發放特別酬金。」

阿姐無收到陳國強退任消息

汪明荃（阿姐）前晚支持老公羅家英與阮兆輝聯同內地粵劇演員蔣文端、丁凡等演出的《胡不歸》，她讚家英哥演出很穩定。她說家英哥健康好好，比她還要精神，他工作沒停過。有傳「殼王」陳國強將退任無綫董事局主席一職？阿姐說沒收到任何通知，「傳聞而已，不過管理一間公司，會有很多東西要考慮，要計算成本和廣告收益等，很多事要向股東交代。現在香港環境氣氛不好，希望各行各業都不要大幅裁員，公司多考慮員工，希望盡量保留員工。」

林盛斌︰好多監製受影響

林盛斌日前主持最後一集《兄弟幫》，對於節目監製謝英偉被裁，他感到不開心。林盛斌回覆《明報》表示好多認識的監製都受影響。問會否約其他主持跟監製食飯？他說可能遲些。

麥長青︰希望是過渡期

麥長青曾合作《街市遊樂團》的監製梁儉恆亦被裁，他感嘆社會不斷變化，天下無不散之筵席，但年尾突然有此消息，令很多人手足無措，有些餐搵餐食，未必有備用錢。他稱不少開舖的朋友都支持不到要結業，近期好多人失業，希望是過渡期。他覺得香港人一定要團結，互相體諒多些，明白大家苦况，捱過這段時間。他過檔ViuTV是否走得及時？他說沒有此想法，他在無綫32年，沒有無綫便沒有麥長青，他好感恩。