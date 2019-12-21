家中大叫練聲 李佳芯自嘲似玩具雞

【明報專訊】李佳芯、連詩雅、翟威廉等將演出明年1月4日舉行的《慈善星輝仁濟夜》，昨日在記者會預告表演項目。李佳芯透露會為一名身體全癱的病人讀出一封信，內容令她大感心酸，讀信時不禁眼濕濕，忍住不喊出來，「盡量在人前不喊，讀信時不想令自己太傷感，要正面少少。不過聽醫生說，此類病人好少過到10年，好希望不發生在他身上，人定勝天」。她透露稍後為另一慈善騷獻聲，正勤力學唱歌練聲，又自爆在家獨自一人時會大叫練聲，形容很似「玩具雞」聲音。男友有否給予意見？她笑說：「他有時給我的意見可以好狠！我只是一個人時才唱歌，所以他沒有聽到。（聖誕節唱歌當禮物？）不會，這是懲罰，他應該不想自虐。」

翟威廉與羅天宇鬥多緋聞女友

翟威廉的好友羅天宇與戴祖儀傳緋聞，他稱不知情，要約老友打波時求證真假。羅天宇常傳緋聞是否已不覺奇怪？他說：「我印象中他是籃球癡！我關心自己感情事多些，都恨拍拖，隨時備戰，可惜工作忙。」提議他向羅天宇請教追女仔心得？他說不用，因不想認低威輸給對方，又稱雖然帳面數（緋聞女友數目）比對方少，但未到最後不能分勝負。

連詩雅爭歌曲獎平常心

連詩雅首度憑歌曲《孤身走》角逐無綫頒獎禮「最受歡迎電視歌曲」，她說平常心看待，入圍候選當獎勵。她入行近10年，今年嘗試拍劇和經常上節目，發展不錯，已算幸運。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

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