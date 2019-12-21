伙港姐師妹向海嵐楊思琦拍節目 譚小環李綺虹相隔25年ViuTV相聚

譚小環（左）與李綺虹於1994年參選港姐，前者奪得冠軍，後者得季軍。（資料圖片）

譚小環（左圖）與李綺虹（右圖）穿上貼身旗袍拍照，身材跟25年前選港姐時分別不大。

【明報專訊】譚小環、李綺虹、向海嵐及楊思琦同是出身於無綫舉辦的香港小姐，但已離巢多時，最近齊齊為ViuTV合作主持新節目《香港親善小姐》，分別到日本及韓國拍攝，進行另類親善訪問。譚小環、李綺虹與向海嵐出道逾20年，但樣貌及身材都保持得好好，完全無走樣，她們穿起旗袍與楊思琦影造型相，盡顯不同美態。

娛樂組

穿貼身旗袍曬弗爆身材

47歲譚小環與49歲李綺虹同於1994參選港姐，分別奪得冠軍及季軍，師妹45歲向海嵐與41歲楊思琦則分別是1998年及2001年港姐冠軍。

四名前港姐開心相聚，為節目穿上旗袍及晚裝拍攝兩輯造型相，譚小環、李綺虹、向海嵐穿貼身旗袍，身材弗爆，跟當年參選時沒有太大分別。楊思琦因懷有第2胎，要穿著較鬆身的服裝。

訪日韓體驗當地文化生活

節目中，四名前港姐將繼續代表香港，走訪日本及韓國展開另類親善訪問，體驗當地文化及生活。譚小環與李綺虹赴日本東京，向海嵐與楊思琦潮遊韓國首爾。她們打破眾人對港姐的既定印象，展現自己的另一面。

細訴選港姐後人生點滴

譚小環與李綺虹相隔25年於ViuTV節目再度碰頭，而向海嵐與楊思琦過往演繹過很多令觀眾留下印象的角色。四人卸任港姐後各自經歷人生轉變，發展自己的家庭及事業，她們會在節目細訴參選時的趣聞，以及參選後的人生點滴。