《白頭山》韓國開畫破《與神同行》票房紀錄 河正宇推薦秀智做老婆

秀智（圖）在《白頭山》飾演河正宇妻子，並懷有他的骨肉。

【明報專訊】韓片《與神同行》河正宇、《寒流黑金》李秉憲及《初戀築跡101》秀智等合演災難片《白頭山：火山浩劫》，前日（19日）在韓國開畫，香港延至元旦日上映。《白頭山》開畫首日報捷，入場人次超逾《魔雪奇緣2》之餘，更打破《與神同行》票房紀錄，成功打響頭炮。

文：蘇珮欣

《白頭山》前日在韓國開畫，首日錄得45萬入場人次，票房收入達36.2億韓圜（約2440萬港元），榮登單日票房冠軍，力壓韓片《啓動》及迪士尼動畫《魔雪奇緣2》。

河正宇談情尷尬

另一方面，《白頭山》亦刷新韓國史上12月最高開畫票房紀錄，超越《與神同行》在2017年寫下42萬入場人次的往績。據韓媒報道，《白頭山》製作費高達260億韓圜（約1.75億港元），觀影人數有750萬才達到收支平衡，若以首日票房估計，應該不難達標，就算跟《魔雪奇緣2》一樣突破千萬入場人次，相信亦無難度。

為了宣傳《白頭山》，男主角河正宇與李秉憲昨日接受多家韓媒訪問，落力為新片造勢。河正宇自爆由他主動聯絡李秉憲及馬東石參演本片，就連戲中扮演其妻的秀智，也是他向導演推薦，「導演跟我提議過很多女星，但我看過秀智演出電視劇，於是提出反提議，導演亦覺得適合」。

河正宇表示，雖然跟秀智對手戲不多，但二人仍有一場談情戲，「對白很肉麻，我以為我要瘋了」，還自嘲拍攝時，尷尬得臉紅耳赤。

李秉憲接受訪問時稱，成為父親之後，扮演同類角色，表現得心應手。李秉憲與李敏貞婚後誕下一子，如今已經4歲，兒子從未曝光，李秉憲表示他跟自己小時候一模一樣，更大讚他性格良好。

秀智為總統戴徽章

至於秀智，昨日現身青瓦台參與慈善機構「社會福利聯合勸募協會」舉辦的愛的果實傳遞儀式，跟韓國總統文在寅夫婦會面。穿上白色連身裙的秀智，刻意打扮端莊，並親自為文在寅戴上徽章。