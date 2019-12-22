綾瀨遙著和服宣傳賀年劇 佐藤健靠反町隆史老歌哄BB

竹野內豐（左起）、佐藤健、上白石萌歌、井之脇海及綾瀨遙昨日穿著和服宣傳《繼母與女兒的藍調～2020年謹賀新年特別篇》。

【明報專訊】綾瀨遙、竹野內豐及佐藤健合演TBS電視台日劇《繼母與女兒的藍調》，去年首播叫好叫座，下月2日將會推出新春特備劇《繼母與女兒的藍調～2020年謹賀新年特別篇》，昨日在東京舉行記者會，為了配合劇情，一眾演員穿著和服亮相。今集佐藤健將會化身「帶子雄郎」，他自爆拍劇期間，為了阻止嬰兒大哭，於是一邊拍攝，一邊播放反町隆史的經典舊歌《Poison》，結果竟然奏效，綾瀨遙都嘖嘖稱奇。

《繼母與女兒的藍調》去年9月播出結局，收視率錄得19.2%之餘，更帶挈綾瀨遙當視后，電視台決定添食，趁新春假期推出特備劇《繼母與女兒的藍調～2020年謹賀新年特別篇》，講述日劇結局後一年，綾瀨遙被公司解僱後，回到繼女上白石萌歌家中，重遇抱着嬰兒的佐藤健。至於竹野內豐的角色本已病逝，今他將以哪種方式現身？實在令人好奇。

新劇傳遞愛與勇氣

為了宣傳新劇，幕前原班人馬包括綾瀨遙、竹野內豐、佐藤健及上白石萌歌等昨日現身記者會，穿著和服炮製年糕，預祝觀眾新年快樂。綾瀨遙表示，《繼》劇是她最喜歡的角色之一，能夠開拍特備劇，感到非常興奮，加上劇集安排在新春假期播出，希望可以為觀眾帶來愛與勇氣。

佐藤健透露，新劇多了個嬰兒拍檔，為了穩住他的情緒，於是想到一邊拍劇一邊播放音樂，估不到這名小演員竟然喜歡反町隆史的搖滾歌曲《Poison》，一聽即停止嚎哭。多年前曾跟反町合演日劇《Beach Boys》的竹野內豐，聞言亦忍不住笑。

菜菜子避談停工傳聞

提起反町隆史，早前有日本雜誌《女性自身》報道，其妻松嶋菜菜子明年將會暫時停工，陪伴15歲長女到倫敦留學，順便學好英語。她的經理人事後澄清，傳聞並不可信。

昨日菜菜子偕有線台WOWOW新劇《頭取野崎修平》拍檔織田裕二、風間俊介及小澤征悅出席記者會，全程保持笑容，但避談停工傳聞。新劇將於下月19日播放。