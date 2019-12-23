蔡卓妍膺澳門雙料影視后

【明報專訊】蔡卓妍（阿Sa）與任達華昨晚到澳門出席《2019澳門國際電影節及澳門國際電視節頒獎典禮》，阿Sa分別憑電影《非分熟女》及網劇《PTU機動部隊》，同時奪得電影及劇集的「最佳女主角」，成為雙料影后及視后。任達華則憑劇集《破冰行動》贏得「最佳男配角」；「最佳導演」得主是《廉政風雲 煙幕》麥兆輝。

阿Sa兼得影后與視后殊榮，她稱澳門向來是她的福地：「我的公公婆婆曾在澳門生活一段很長時間，我每次來這裏，無論表演或拿獎，都感覺到在天上的公公婆婆看望與守護着我，今次得獎別具意義。」阿Sa近年不斷挑戰高難度角色，對獎項抱隨緣態度，會努力演好每一個角色，因為她真心喜歡演戲。

阿Sa談到近期的健康狀况，「之前一直覺得下巴腫腫，以為胖了，有醫生朋友幫我按過下巴位，初步判斷不是脂肪、雙下巴，而是摸到有粒嘢，建議我立即去照MRI（磁力共振）。起初有點擔心，檢驗結果是淋巴囊腫，有兩粒嘢黐住口水腺位置，幸好不是惡性，起因是免疫系統出錯信號，我已服完西藥療程，現正找中醫調理免疫系統，每星期去針灸、拔罐，希望盡快康復」。另外，阿Sa預備聖誕新年與家人及好友共度。

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