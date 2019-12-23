黃毓民鬧爆訪問何君堯 梁芷珊認衰

【明報專訊】才女梁芷珊日前在其YouTube頻道訪問何君堯，兩人曾共事，對談中談笑風生，惹來網民反感鬧爆，指她有為何君堯「洗白」之嫌，杜汶澤更要跟她割席。前晚她邀請黃毓民做嘉賓，毓民直指她請何君堯訪問是戇居，不過他讚梁芷珊保留網民留言做法好，EQ高；梁芷珊則認衰，稱自己太理想化。

梁芷珊訪問完何君堯劣評如潮，其後她在社交網發文向香港人道歉及刪除影片，但將網民留言保留作自我警惕，贏得網民讚她知錯能改。

黃毓民前晚獲梁芷珊邀請接受訪問，他在節目中問梁芷珊：「搵呢條友（指何君堯）上嚟做咩呢？」他對着梁芷珊冷笑，形容邀何君堯對談事件令他哭笑難分、啼笑皆非。梁芷珊透露原本約定毓民聖誕後才接受訪問，但因對方要訓示她，前日放棄入馬場而提早接受她訪問。

睇到想掟爛mon

梁芷珊在鏡頭前再解釋邀何君堯對談的原因，是不想讓人有圍爐取暖感覺，故邀不同政見的人訪問。毓民提出思考上應免於偏見的自由，不同政見可以對談，但在敵我矛盾下是沒有可能互動對談。他知道梁芷珊要訪問何君堯時好反感，想掟爛mon（屏幕），令人不忍卒睹。不過，他讚梁芷珊EQ高，保留網民意見留言的做法可取。

梁芷珊今次知衰，認自己太理想化。她說：「我仍然敢邀任何人對談，但會掌握好啲。」毓民也訓示她注意形式表達，要多做功課。

娛樂組