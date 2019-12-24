鍾嘉欣盼當多功能媽媽

鍾嘉欣婚前是「慳妹」，現在依然奉行「應使則使」原則，但會帶子女去shopping。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】演過很多不同類型角色的鍾嘉欣認為，「媽咪」最難演，尤其不依賴工人，親力親為照顧丈夫及一對年幼子女，「Super Mommy」更加不易做！為勝任超級媽媽角色， 嘉欣由朝忙到晚，當遇到子女扭計不聽話，她必先解釋和講道理，過程中絕對考驗耐性和EQ。出名好脾氣的她亦難免試過躁底：「囡囡Kelly不肯換衫返學，起初我會手忙腳亂，還向她發脾氣。之後有跟女兒講sorry，再對她解釋，可以換衫才食早餐，或者食完早餐才換，讓她自己揀，『選擇』這招通常都work！」激氣過後，嘉欣明白教導子女最緊要有耐性和溝通，拒絕做惡媽，反而想慢慢學習希望能做到正面樂觀的多功能媽媽。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

場地：Moody Tiger（K11 MUSEA）

鍾嘉欣與老公Jeremy結婚4年，育有3歲女兒Kelly及1歲兒子Jared，雖然當人妻兼母親有4年資歷，但經驗不算豐富，不過邊學邊實習有實戰體會，加上沒有工人姐姐幫手，嘉欣現在有一套獨門打理家頭細務和湊仔心得，不介意經不同方式與大家交流。自嘲長氣到爆的她間中客串在YouTube頻道直播，不過又感矛盾：「如果常跟小朋友一齊開live，擔心影響他們成長思維，平日盡量在子女面前少用智能手機。或者可以考慮寫書，甚至開講座，我樂意跟任何人分享。」

囝囝重30磅考驗臂力

平日在加拿大全職做家庭主婦打理一頭家，間中返港工作掙外快，難得嘉欣依然愈忙愈靚又弗爆，原來全憑個人意志，「當接受做媽咪開始，已預計會好攰好辛苦，真是要似超人，有super mom power打理成頭家。我訓練自己意志，跟自己講do what you can，盡力做，相信自己，但不會將所有事全攬上身。因為每個媽咪都不同，不要去跟人比較，希望所有媽咪加油！」

囝囝Jared是小肥仔，1歲人仔已重30磅，跟家姐Kelly體重一樣，所以嘉欣一抱二時，很考驗臂力體能。她的日常餐單是清淡為主，多菜少肉少鹽少油，每星期會飲菜汁加薑，幫助身體排毒，亦會服補充營養品，就是嘉欣簡單的喼弗心得。

囡囡衣著打扮抄媽媽

婚前做慣「慳妹」的嘉欣，追求簡單而實際的生活；婚後持家之道亦繼續「應使則使」心態。不過，照顧一對寶貝子女的起居飲食及衫褲鞋襪，她絕不吝嗇。經常帶同仔女去shopping，最喜歡買童裝為他們扮靚，原來3歲的Kelly已有個人主見，小朋友正處於愛模仿大人的階段，除了喜歡穿母女親子裝，Kelly連打扮、神態、姿勢都從媽咪身上抄到足。「她見我著藍色風褸，就要跟我襯色。我撥頭髮，她又學；連我入廚房煮飯切菜、睡覺，她都要跟，好搞笑！囝囝Jared與老公就似足餅印，所以有時幫他著衫好似爹哋」。

嘉欣很珍惜一家人開心時刻，留待將來有美好回憶，所以在特別日子例如生日、聖誕節等，便一家四口襯到絕以家庭裝上陣。

想2020年舉行演唱會

雖然將家庭放在首位，嘉欣對演藝事業仍有熱誠；迎接2020年，她有兩件重要事最想完成：「太耐沒有上台表演，我想開演唱會！因為2019年做了一首歌《做你的晨曦》，明年希望再出多一首新歌。拍戲可能時間長，要跟家人商量，如果啱做又時間配合到，就是天跌下來的禮物。」

如同很多家長，對子女升學會特別緊張，嘉欣正開始為Kelly物色適合她的理想小學。她最慶幸和丈夫有一致共識：「加拿大5歲讀小學，只要安排到小學，就不需要擔心什麼『一條龍』。我們打算讓女兒讀public school，因為我和老公都是正常環境成長，見女兒性格都好乖，應該適合她；而且讀public school位置較近家，方便我駕車去偷望和送食物給她。」

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