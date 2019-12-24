舉辦致敬慈善演唱會一呼百應 薛家燕認定黎小田化蝶現靈堂

薛家燕在記者會上，拿出電話展示當日在靈堂停留的黑白蝴蝶，深信牠是黎小田的化身。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】已故殿堂級音樂人黎小田（Michael）對樂壇貢獻良多，本地娛樂界12個單位破天荒攜手舉辦《To小田With Love Forever音樂會》致敬，身為Michael紅顏知己的薛家燕昨日出席記者會，公布音樂會於下月10日假旺角麥花臣場館舉行，門票收入扣除相關開支後，全數撥捐「K for KIDS FOUNDATION」，用作支持及培育弱勢社群的小朋友學習音樂。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

薛家燕指Michael捧紅很多新人變巨星，作曲超過700首，雖然對方已逝世，但他對音樂的堅持和精神仍然存在，音樂會於上周發起，即使籌備倉卒，樂壇中的台前幕後仍一呼百應，不計酬勞，非常齊心，她說：「我聽到這個消息非常感動，即使忙於拍攝賀年特輯，也度期參與演出。這個騷由杜自持擔任音樂總監、錢國偉當監製，已答應獻唱的歌手有杜德偉、黎瑞恩、林德信、李龍基、麥潔文、柳影虹、泳兒等，而成龍、梁漢文、蘇永康、草蜢、胡渭康、林利等亦正度期，Michael的家人到時會到場欣賞，但未知會否上台分享。」

關菊英未能參與

至於Michael前妻關菊英會否參演？家燕姐稱最近沒有聯絡菊姐，大會則表示菊姐屆時不在香港。談到表演環節，家燕姐說：「《心肝寶貝》是必唱的，但上次錄影紀念Michael特輯唱到一半便唱不下去，希望今次能忍住眼淚唱完全首歌。」以前家燕姐和Michael拍《家燕與小田》特輯，扮過《胭脂扣》如花與十二少殉情一幕，她說：「希望何生（亞視高層何麗全）能找回片段在騷上播出，我就再唱《胭脂扣》。」

夢見與Michael合唱

早前Michael喪禮上，有個以「張國榮」名義送來的花圈，家燕姐估計是張國榮家人代送，又回憶靈堂上有隻黑白花紋蝴蝶伏在椅背，直至翌日大殮儀式，蝴蝶飛到Michael遺照前的鮮花堆停留，來賓跟牠合照時也沒飛走，她說：「隻蝴蝶好靚，花紋似琴鍵的黑白間，而Michael本身鍾意彈琴，又喜歡穿黑白色衫，感覺到是他。」

她透露曾夢見Michael，彼此像舊日合作一起唱歌、演趣劇：「可能我最近經常翻看跟Michael合作的舊片段，真的很捨不得他，大家相識幾十年，他到最後拍《流行經典50年》都好惜我。」

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