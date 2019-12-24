推工作出任亞視副總裁 林文龍：沉重新挑戰

今年亞姐候選佳麗質素不俗，香港賽區冠軍羅思雅（左起）與來自台灣的翁子涵和楊采薇，都是大熱人選。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】《2019亞洲小姐總決賽》昨日舉行記者會，16名候選佳麗以T恤配牛仔褲首度亮相，公布本月29日假大埔亞視總台舉行。會上另一焦點是宣布林文龍擔任亞視副總裁一職，現場獲亞視非執行董事兼聯席主席賴彩雲頒予員工證。林文龍表示希望藉着30年演藝經驗和知識，用謙卑的心，帶領團隊製作有質素節目，不辜負香港觀眾。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

林文龍受訪時談到接到好友賴彩雲之邀，經審慎考慮才答允出任受薪的要員，明年1月正式上班。是否獲重金禮聘？他笑說：「賴總不會刻薄員工及朋友，我的確為這份工推掉所有幕前工作，而且一年返足12個月工，是個沉重新挑戰。」他又一口拒絕邀請太太郭可盈出山拍劇，大爆女兒在家中權力很大，不會批准。

亞視之前大幅裁員，資金成疑問，林文龍指亞視歷史悠久，近幾年運作有點空洞，但強調目前財政健全，他入職後會架構重整，並自組班底打拼，希望務實做事，打造好作品，帶信心給大家，到時不愁沒廣告。

會否優先考慮無綫被裁員工？他說：「總之歡迎所有志同道合之人士跟我聯絡。」他直認對劇本要求高，亦覺得一個電視台必須有自己作品，不過希望有完整劇本才開劇，摒除以往臨時度橋「飛紙仔」做法，故目前不會自大講出實力有幾雄厚及製作量。

鄭欣宜無膽選美

同場的鄭欣宜表示亞姐總選當晚將與任賢齊、江華與麥潔文任表演嘉賓，今次演出是應「世叔伯」高層何麗全邀請，有沒有酬勞也不太清楚，只知今年多個樂壇頒獎禮取消，轉去參與亞姐騷，感覺得意！欣宜說：「小時玩扮選美，拿廁紙當彩帶、雞毛掃當權杖，由媽咪沈殿霞任評判，逼舅父拍片留念，我長大後當然無膽選美，參與選美活動已很開心。」但她拒絕以泳裝登場，笑說：「我唔介意穿泳裝，相信觀眾都會介意睇！」

香港區冠軍感壓力

15號羅思雅以香港賽區冠軍出戰，她直言見到其他佳麗優秀感到壓力，但仍然有信心在總決賽贏出，她說：「若要才藝表演，我會用歌聲感染大家。」

來自台灣的1號楊采薇和2號翁子涵，外貌標緻、身形高䠷，2號翁子涵不覺得擁34D上圍是優勢，她說：「花了半年時候操練身形，每日食一餐或戒食，足足減了十幾磅。」

1號楊采薇不諱言線條比其他女生大一碼，但不影響自信，想保持健康、快樂特質，至於眉毛被指濃密又雜亂，她認為是個人特色，毋須修眉。

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