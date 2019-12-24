44歲崔智友宣布懷孕 預產期明年5月

【明報專訊】韓劇《天國的階梯》44歲女星崔智友，去年3月閃嫁圈外男友。結婚21個月的友姐，昨日宣布有喜，預產期為明年5月，首度榮升媽媽。

文：蘇珮欣

崔智友所屬的YG娛樂昨日發表聲明，宣布崔智友懷孕喜訊，稱她將於明年5月成為母親，並透露她對於上天賜予的禮物心存感激，目前正健康幸福地專心胎教。今後會努力盡妻子及母親本分，也會努力做好演員的工作。

傳丈夫曾為牛郎

有韓媒指崔智友對懷孕一事十分謹慎，在胎兒進入穩定期之前，未有向周圍的人透露，而且像平常一樣出席活動，所以直到懷孕約4個月才公布喜訊。

去年3月底，崔智友親自向外界宣布與拍拖一年多的圈外男友結婚，當時連她的經理人公司也被蒙在鼓裏。

對於丈夫的身分，崔智友只透露是普通辦公室職員，其後卻有韓媒爆料稱其夫姓李，現年30多歲，又指男方為了隱瞞身分，避免戀情曝光，刻意於婚前改名換姓。傳聞李某曾是首爾江南區某夜店的當紅牛郎，崔智友對他一見鍾情，由捧場客最終發展成情侶。有韓劇「催淚天后」之稱的崔智友，傳聞為了隱藏夫婿的「黑歷史」，不惜出錢為對方開設IT公司，為丈夫「漂白」。

權相佑演漫畫家

提起《天國的階梯》，崔智友的舊拍檔權相佑，昨日現身首爾出席明年1月22日上映的動作新片《Hit Man》記者會。權相佑稱戲中飾演一名網絡漫畫家，有不少動作場面，因為新片涉及特工題材，權相佑被指是「韓國湯告魯斯」，他笑言最愛的是「蝙蝠俠」。