【明報專訊】黃宗澤與陳嘉桓前年合演邵氏網劇《守護神之保險調查》傳緋聞,雖然他們一直未有認愛,但有傳已發展至半同居關係。不過近日有報道指黃宗澤疑一腳踏兩船,與他2015年合演劇集的內地女演員張沙沙才是正印女友,更有說後者日前來港探班,似宣示主權,更令陳嘉桓要搬往酒店。黃宗澤曾表示,兩女都是他的朋友,所以當笑話看。陳嘉桓亦說與黃宗澤只是朋友關係。

疑變成第三者的陳嘉桓,昨日更新Instagram卻似有所暗示。她上載站在寫上「She's broken because she believed」(她受傷因為她相信)的霓虹光管旁的照片,她又似特別用黃色突顯當中「he's ok because he lied」的字,疑暗示有人說謊。之後她在限時動態貼上張敬軒《感情寄生族》歌詞,其中她似是刻意標註「如果消失能令你息怒,我可以迴避到避世島」的一句,似是借歌抒發心聲。

