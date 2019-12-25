叱咤頒獎禮如期舉行 1月1日改網上直播

姜濤的《一號種籽》成為「我最喜愛的歌曲」最後5強。（資料圖片）

【明報專訊】受到香港動盪氣氛影響，今年香港電台、新城電台及商業電台先後取消大型音樂頒獎禮，改以其他形式頒獎，樂迷及歌手難免失望，但都體諒大會決定。商台雖然取消在會展舉行的頒獎禮，但昨日宣布繼續每年1月1日之約，當天晚上安排ViuTV現場轉播頒獎禮，叱咤903亦會同步聲音播放，但保持神秘未有透露舉行地點。普遍樂迷對商台繼續舉行頒獎禮感開心，希望到時看到自己喜歡的歌手上台領獎。

娛樂組

商台本月初宣布因未能確保所有參與者場外內安全，決定取消明年1月1日在灣仔會展舉行的「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」，改以其他形式頒發全數43個獎項。

當日不少網民對商台決定失望，並追問取消原因。不過也有網友明白商台決定，認為：「歌手安全都確保唔到，真是取消好過啦！」

至昨日商台在官方facebook公布頒獎禮最新安排，表示仍然會在1月1日舉行，繼續與眾同「樂」。商台在fb寫道：「各大獎項結果，於1月1日晚上8:30於多個網上頻道，及ViuTV會現場轉播，叱咤903亦同步聲音播放！」不少網民都留言多謝商台，仍守1月1日之約。

方皓玟姜濤成大熱

目前方皓玟憑歌曲《人話》走勢最強勁，被看好有爭奪女歌手獎以及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」贏面甚大。《人話》成為「我最喜愛的歌曲」最後5強之一，對手有另一大熱姜濤的《一號種籽》，還有MIRROR《Reflection》、許廷鏗《我們與愛的距離》及RubberBand《未來見》。

糖兄妹奪「勁爆組合」

另外，新城勁爆頒獎禮已陸續開始頒發獎項，組合糖兄妹奪得本年度「勁爆組合」。糖兄妹表示會繼續努力做好自己，未來會帶更多好歌，送給一眾樂迷。

恭碩良和岑寧兒合唱的《5:59pm》，則奪得「勁爆合唱歌」。新城在本周六（28日）下午2時至5時會在節目上直播賽果，頒發10首勁爆歌曲。新城之前表示正聯絡歌手出席，但不會因不出席而無獎攞。