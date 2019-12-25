【開箱】相隔15年《東大特訓班》開拍續集 長澤正美學生變老師

在《東大特訓班》演學生的新垣結衣當年很青澀。

【明報專訊】《羅馬浴場》阿部寬伙拍《緊急救命》山下智久、《信用欺詐師》長澤正美、《僱傭妻子》新垣結衣、《醫龍》小池徹平及《交響情人夢》紗榮子等合演的日劇《東大特訓班》，明年會開拍續集。這齣曾掀起熱潮的校園劇，相隔15年終於開拍續集，令人期待。

當日學生如今晉身一線

據雜誌《Flash》報道，TBS電視台明年會開拍改編自人氣漫畫《龍櫻》的《東大特訓班》續集，預計2020年7月夏季日劇的周日黃金檔播出。

《東大特訓班》2005年7月首播，當時香港的美亞電視劇台曾購入播映權。故事講述飾演律師的阿部寬，加入經營不善、升學率低的龍山高校擔任教師，帶領幾名資質不高的學生考入日本名校東京大學。

當年《東大特訓班》播出時，有演技派的阿部寬坐鎮，加上多名偶像派扮演學生，包括山下智久、小池徹平、新垣結衣及長澤正美等，當時既叫好又叫座，《東大特訓班》全劇11集平均收視16.4%，結局更有20.3%成績。事實上，當年劇中飾演學生的山下智久、小池徹平、新垣結衣及長澤正美等，如今已獨當一面，都是日劇中的一線演員，難怪成為經典。

韓國KBS翻拍成《學習之神》

今次TBS電視台相隔15年開拍續集，找來當年飾演學生的長澤正美，返回母校龍山高中「升呢」執教，預料會掀起新一輪校園劇熱潮。續集開拍的消息一出，不少網民已開始期待哪些新晉演員會扮演學生，山下智久及新垣結衣等會否回歸等，迅即成為網絡熱話。

其實漫畫《龍櫻》除被翻拍成日劇外，2010年韓國KBS電視台亦曾拍成劇集《學習之神》，並由《紳士的品格》金秀路飾演老師，《君主》俞承豪、《抗拒：柳寬順的故事》高雅星、《3個特攻美少年》李玹雨及前T-ara成員芝妍等扮演學生。《學習之神》全劇16集平均收視高達23.3%，成績亦十分優異。

長澤正美進軍綜藝節目

提起長澤正美，她主演的《信用欺詐師》電影版續集落實明年5月1日上映，同期會演出舞台劇《Girls & Boys》，以及明年初會在NHK有線頻道推出以她命名的綜藝節目《長澤正美TV》，工作接踵而至，果然是日本80後的一線女星。