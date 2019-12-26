醫生男友落重藥 陳煒遠離病菌

陳煒入得廚房，出得廳堂，可說是完美人妻的代表人物，但經歷過婚姻失敗的她，自認待人處事仍有不足之處，要跟伴侶學習。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】「入得廚房，出得廳堂」是多功能老婆的標準，1996年亞姐冠軍陳煒，擔任飲食節目主持表現廚藝，具備完美人妻的條件。不過，美滿婚姻沒有方程式，亦沒有標準答案；2008年，陳煒嫁雞隨雞，放棄香港事業，跟台灣商人丈夫顏志行到外地生活。結果兩人於2012年離婚，煒哥隱藏離婚的傷痛，返港完全投入工作自我麻醉，怕被人投以可憐「失婚女人」的目光。離婚5年後才敢公告「分」訊。陳煒今年遇到第二春，戀上醫生陳國強。熱戀中的煒哥開心分享，笑言男友落重藥，現在病菌遠離她，早陣子難得休閒，她忙於拍拖。

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

快將播結局的《多功能老婆》，煒哥飾演的萬風華是女強人，懂得耍手段玩弄愛情。劇中她跟楊千嬅與朱晨麗是閨密，三人不同性格，千嬅是多功能的賢內助，朱晨麗則是十三點的闊太，煒哥代表冷靜、思想成熟的事業女性，不相信愛情卻遇上「王子」似的王梓軒，對她一見鍾情，發生灰姑娘的愛情故事。煒哥笑說：「我幾歲睇童話故事已知道現實不會發生的！」她卻不忙讚拍檔王梓軒貴氣，很適合這角色。

婚姻要雙方配合

煒哥對多功能老婆的理解，認為要懂烹飪、打理家務、待人處事要不斷學習。前兩項沒有難度，她說：「生活與待人處事上我仍有不足，要跟伴侶互相學習。」

煒哥曾怕被冠以失婚女人之名而隱瞞離婚，今日的她會主動提這段失敗婚姻；問她檢視過往的婚姻經歷，是否欠缺了某些功能導致失敗？她說：「婚姻是雙方面配合，無論一個女人如何多功能，另一方不配合，是沒有用的，就算是萬能的，但對方不啪掣，有鬼用咩！就算係唔叻的女人，現在很多無飯煮婦，只要互相溝通有化學作用是重要的。」

愛惜煒哥的人也關心「陳醫生」是否「啪得着」？她笑說：「佢畀好多藥我食，OK啦！大家願意溝通。」原來「陳醫生」落重藥，兩人拍拖大半年，煒哥真的少了病痛，有專業人士照顧果然不同。

保護圈外男友

煒哥認愛，但要低調保護對方，她說：「佢有以前的家庭與親人，又不是圈中人，唔想講太多，要保護佢。」「陳醫生」因為煒哥被曝光，很容易被認出，她指男友EQ高又性格樂觀，「佢proud of自己有人認識，病人與fans見到佢都好開心，若感壓力也不會告訴我」。

煒哥享受拍拖很開心，是否計劃再進一步？煒哥搶答說：「未有計劃住。（唔想再婚？）沒有多想，兩個人現在溝通相處是開心的。現在要求生活與各方面平衡，不想側重某方面。以前沒有愛情，我全心全意工作，是自我催眠。正常人而言，這是不健康的，希望健康些發展。」

爭視后看時機

愛情與事業同樣重要，煒哥的演技獲認同，去年爭視后「叫糊」，但最後獲「最受歡迎電視女角色」。今年煒哥有3齣劇推出，分別憑《好日子》與《多功能老婆》爭視后與最受歡迎電視女角色。對於爭獎，有很多外在因素影響，天時地利人和配合，有好劇本才有發揮，也視乎當時氣候與觀眾口味。煒哥說去年攞獎已是很好的收成，很開心了。問煒哥是否心急攞視后，排隊多年也未輪到？她說：「唔係排隊等攞獎，要自己努力爭取機會，把握發揮再要看時機。很多好演員可以一世也未遇到好劇本，我幸運地遇到好劇本，也有代表作，希望遇到更好的。」煒哥今年落重注，希望楊千嬅憑《多功能老婆》奪視后。

爆朱晨麗秘密

煒哥跟千嬅合作《多功能老婆》成為朋友，加上朱晨麗，她們戲裏戲外也很投契。煒哥說千嬅工作很忙，經常到外地，故也不敢經常找她，但只要大家在香港可以約見面，三個女人可以傾個不停。

朱朱是三人中年紀最細的，視她與千嬅如大姐姐。煒哥笑說：「朱朱好多嘢問，大家無所不談，她也很抵惜！」煒哥還爆朱朱小秘密，兩人約會時會飲酒，朱朱飲少少便很high，好好笑！

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