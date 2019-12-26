《多功能老婆》劇透：大團圓還是有人犧牲？

【明報專訊】《多功能老婆》明晚（周五）大結局，在榮浩田（周柏豪）與尚劍雄（黃浩然）之間，藍飛（楊千嬅）早已選定，還有萬風華（陳煒）與Jonathan（王梓軒）這對姊弟戀會否大團圓結局。劇集總監製陳寶華卻要觀眾有少少心痛，臨尾兩集劇情起波瀾，她接受《明報》電話訪問，透露有角色要「犧牲」，令大家反思，「希望大家明白，不要去抱怨已擁有的，只顧不斷追求自己從沒擁有的」。

冇可能原諒尚劍雄

陳寶華多年前在《再見亦是老婆》已寫過出軌故事，講述肥師奶陳秀雯最終再接受老公姜大衛，當時陳寶華要表達「原諒」的信息。多年後社會環境已不同，她說：「冇可能原諒尚劍雄，他太高估自己，不知道女人是會變的。」不過，藍飛與浩田也不是就此快樂在一起，他們會分開。陳寶華稱，劇集播出以來收很多粉絲投訴，認為阿飛與浩田未夠親密，「真正愛一個人是要成就對方，浩田要阿飛強大，阿飛亦明白不能整日卿卿我我過日子，這關乎一個男人的名聲，別人對他的觀感。他們之間有事發生，知道執著於愛情，其實微不足道。」

提到姊弟戀的萬風華沒有好結果，Jonathan會遇害，陳寶華沒正面回應，「故事有橋段，要犧牲一個人令大家反思……我唔多講了，還有兩集，大家乖啲，繼續追啦！」她稱劇集信息是要大家珍惜擁有，傳遞希望與正能量。原來愛可以改變際遇，是很美好的一件事。為拍《多功能老婆》陳寶華推了兩部內地大劇，希望觀眾接收到《多功能》的信息。

王梓軒對劇中Jonathan的遭遇賣關子不多講，「很開心同寶華姐合作，寫咗一個咁好嘅角色畀我。 好開心觀眾鍾意Jonathan這角色， 大家好好享受埋呢兩集」。

娛樂組