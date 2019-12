馬國明率鐵馬兄妹探準爸爸林子善 黃心穎家人相伴過聖誕

【明報專訊】往年平安夜,是香港藝人掙錢時機,多個商場有聖誕節倒數活動邀藝人出席很熱鬧。今年聖誕節,商場倒數活動近乎零,藝人跟家人與朋友共度。前晚平安夜,馬國明身邊有唐詩詠外,還有鐵馬家族成員相伴。回復單身的馬明很風騷,林子善在社交網分享照片,鐵馬家族探望他與快將臨盆的太太,照片中馬明與唐詩詠繼續黐到實。林子善留言:「二伯/三伯/三伯娘/姑姐聖誕節去邊?嚟探我囉 HA HA 我好快出嚟㗎啦!」

早前從美國返港的黃心穎有家人相伴,她在社交網上載坐在聖誕樹前跟模型公仔的合照,並留言︰「We all become a child again at Christmas time(我們都在聖誕節再次成為孩子。)」心穎家姐心美同在聖誕樹背景跟爸媽合照。

胡說八道會曬火辣泳裝照

梁靖琪(Toby)跟「七魔女」好友鍾麗淇、湯盈盈、姚樂怡、周家蔚、佘詩曼、文頌嫻開派對。Toby預產期在明年初,無礙她跟好姊妹歡聚。另外,林峯在微博放閃,上載他攬住張馨月與林夏薇跟丈夫的合照。有網民指張馨月腹部明顯隆起,但也有人認為是闊身衫的錯覺。

至於「胡說八道會」成員胡杏兒、胡定欣、胡蓓蔚、李施嬅、姚子羚,早前到馬爾代夫旅行,享受陽光與海灘,並上載水著寫真,讓粉絲過一個火辣聖誕。胡定欣穿著的黑色比堅尼最性感,兩子之母胡杏兒身材亦弗爆,其夫李乘德留言讚老婆︰「OMG so hot, so sexy, so pretty. My wife ﹗」

