歌迷舉辦入行40周年珍藏展 陳欣健懷念與陳百強夜蒲

【明報專訊】今年是已故藝人陳百強（Danny）入行40周年，由陳百強歌迷會籌辦、於中環大會堂舉行「深愛着你40年陳百強珍藏展」，展出Danny生前出過的卡式帶、唱片封套、電影海報、周刊封面及用過的物品等，非常珍貴。Danny的大哥陳百靈、家姐陳小儀、弟弟陳百賢、契爺陳培偉醫生、孫秉樞博士及陳欣健，昨日現身出席開幕禮。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

陳欣健表示跟Danny可算是莫逆之友，1974年已認識對方，當時Danny獲全港電子琴大賽乙組亞軍後，被邀請上他為麗的主持的年輕人節目，陳欣健說：「覺得Danny好靚仔，節目上他還表演彈琴，之後還邀請我一齊填詞寫歌。」

他說與Danny都很喜歡到的士高跳舞，當時Danny很乖，真的只是去跳舞，一跳便跳上半小時，汗流浹背，當年喜歡到的士高跳舞的還有梅艷芳和鄺美雲等。

讚Danny有才華品味

之後，陳欣健為Danny度身訂做電影《喝采》，他說：「Danny的歌迷真的很惜他，間中就搞紀念活動，令Danny燦爛但短暫的人生不斷激活，好像沒離開過我們。去年，歌迷會想播《喝采》來懷念Danny，但我沒有電影拷貝，連香港電影資料館也沒有，幸好楊受成有此片拷貝，並且願意幫忙借出。」

陳欣健還讚Danny非常有品味，他憶述：「Danny喜歡佈置家居，會中西合璧，會放他喜歡的水晶擺設，審美眼光極好，很有才華， 他的才華亦反映在其衣著品味上。」

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