奇雲史柏斯再拍片《紙牌屋》角色上身

【明報專訊】2017年，金像影帝奇雲史柏斯（Kevin Spacey）在#MeToo反性侵運動中，被揭專向少男露出狼相，去年平安夜，他被正式落案起訴性侵一名18歲少年，「潛水」逾年的他首次打破緘默，以《紙牌屋》角色Frank Underwood的造型拍攝了一條長約3分鐘的片段，當中氣氛詭異，內容卻似在回應圍繞他身邊的指控及所發生的事。相隔一年，奇雲史柏斯在美國的性侵少年指控脫罪，到聖誕前夕他照辦煮碗上載片段，穿著充滿節日氣氛的毛衣坐在火爐旁邊，看來比之前略胖了一點。

今年奇雲史柏斯以「用善意殺死他們」為題拍攝片段，又說過去一年他變得更健康，「你們不會以為我會錯過祝大家聖誕快樂的機會吧，對嗎？今年沒錯，我康復了，也在自己的生活中做了點變化，希望你們加入我。2020年開始，希望多點善意，不是很難做到的。如果有人做了你不喜歡的事情，你可以攻擊他，也可以用善意殺死他」。片段中奇雲史柏斯跟去年一樣，以《紙牌屋》角色Frank Underwood的語氣在講話。不過這次片段長度只有約1分鐘，比去年的片段短很多。片段在社交媒體Instagram上載不足24小時，瀏覽次數已超過17萬。