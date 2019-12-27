郭富城首次扮聖誕老人逗愛女 大寶好開心 二寶掛住瞓

【明報專訊】郭富城（城城）、楊千嬅昨日聯同導演黃慶勳等出席電影《麥路人》映後座談會。電影講述一群逆境求存、在快餐店打躉的人。司儀問千嬅如何面對逆境？她表示人生不會一世順境，逆境時需要時間改變，她作為表演者，可以發放正能量，希望透過電影令大家感受到愛，愛可以團結和解決問題。城城透露聖誕節帶兩女兒到沙灘玩，之後一家人吃聖誕大餐，他回家更扮聖誕老人逗兩愛女，歡度一個溫馨的聖誕節。

電影《麥路人》已報爭香港電影金像獎，問城城可有信心憑該片再奪金像影帝？他表示演員做好本分，能獲得大家認同已心滿意足，電影報名爭取獎項，就交由電影公司決定。會否帶囡囡看該片？城城說：「她們太細，未懂看，但該片講貧窮問題；貧窮是全世界問題，不能瞬間解決，所以電影可以留得低，她們將來看也不會過時。我覺得面對貧窮和逆境不要放棄自己，盡量改變生活，活在當下，珍惜身邊人。」

城城帶囡囡去沙灘玩

談到聖誕節，城城被拍到帶囡囡去沙灘玩？他表示第一次帶二寶去沙灘，很多人很熱鬧，大家都好開心，城城說：「工作以外就是家庭，生活好簡單，放低自己藝人身分，帶囡囡去沙灘玩，不過，大寶有點怕水，二寶就睡着了。」城城又透露吃過聖誕大餐，回家扮聖誕老人𧨾兩個女，他說：「我第一次扮聖誕老人，大寶見到聖誕老人很開心，可惜二寶又睡了。大寶在幼稚園都有聖誕表演，她在台上唱了幾首聖誕歌。」

楊千嬅表示會帶7歲兒子Torres欣賞《麥路人》，她說：「不過會先跟他解說，要讓他關心身邊的事物，他有時去快餐店，也會問點解有些人坐那麼久也不走，我會說有時我都想多坐一會，我讓他從小就關心生活上的事物，珍惜自己擁有的東西。（囝囝知道何謂貧窮？）他明白，學校會安排學生去派食物及探訪老人中心，他知道這世界有不同的人在生活。」

千嬅：有工作就開心

至於聖誕節，千嬅因到內地工作，聖誕當天才返港，趕得及出席Torres和幼稚園同學的聖誕聯歡，她說：「我想他多些維繫童年的朋友。」提到她日前到澳門出席回歸騷，在台上與國家主席習近平握手被網民抨擊，會否不開心？千嬅說：「作為表演者，我開心和尊重演出，對我來說，有工作就開心。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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