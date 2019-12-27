兒子曬超聲波照報喜 游莨維再做老竇 太太佗B女

【明報專訊】聖誕報佳音，昨日是Boxing Day，游莨維（一蚊Joe）與前華姐朱璇分別報喜訊，要歡迎家庭新成員。育有一子的游莨維將會明年添「鼠女」，湊成「好」字；朱璇則分享大肚相成為準媽媽。

38歲游莨維昨日在社交平台報喜，由2歲半的囝囝Morgan代言，他上載兒子拿着超聲波照片，笑到見牙唔見眼。游莨維留言囝囝在Boxing Day一起身便拆禮物。多謝家人與朋友送禮外，他跟太太也送了一份禮物給囝囝，他明年要做「子辰哥哥」。游莨維的太太Clara於2017年誕下囝囝Morgan，他接受《明報》訪問，開心報喜太太今胎佗B女，一子一女湊成個「好」字，笑說可以收工。游莨維坦言跟太太最初也掙扎應否再生第二個小朋友，他說：「最終覺得為咗阿仔，因為佢係『雞大哥』，見佢都好惜其他小朋友，所以決定試一試。都有諗過年紀唔細，所以抱着平常心，得就得，唔得就順其自然。而且都有諗過，萬一又係仔，兩個都係『發電機』咁，我同Clara應該頂唔順。」他稱太太懷孕11周時驗血，知道佗女，兩公婆勁興奮，全力準備迎接阿妹來臨。

朱璇曬大肚相宣布懷孕

2008年華姐冠軍朱璇去年在比利時低調出嫁，嫁內地富二代Vincent。身在美國洛杉磯的她在微博報喜，分享兩張穿露肩貼身裙的大肚相，以法文留言說︰「聖誕快樂，這是我的聖誕節禮物！」她未透露BB性別，雖然大肚但仍面尖尖，是最美麗的準媽媽。

娛樂組

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