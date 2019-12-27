Jessica著鬆身裙疑大肚 Aka恨生仔約隊友雪卵

【明報專訊】Super Girls（SG）相隔一年再合體，昨日到將軍澳出席活動，亦是成員Jessica成為人妻後首次公開亮相，她表示心情興奮，「好開心，今日不用做家務，見到一眾成員立即變青春」。Aka與Cheronna表示好掛念其他成員，故大家碰面就變得好嘈，圍在一起傾偈。Heidi說：「有些事好驚自己一個人面對，例如今日終於有隊友幫手分擔答傳媒的問題。」

Jessica自爆被隊友追問婚後生活，碰巧一身鬆身裙和短髮造型，惹揣測已懷孕，她笑稱：「做新娘留長髮比較傳統，故最近才剪短髮，但保母車司機開玩笑說我已懷孕，成功欺騙了Heidi。」Heidi稱被騙時沒有懷疑，「我見Jessica的打扮，都思考了一會，後來就直接問她，她都老實回答我」。Jessica表示已做好心理準備當媽媽，期待天賜禮物。Aka當場被爆也恨生仔，她說：「我未雪卵，公司說幫我找贊助商，我想約埋其他成員去雪。」Heidi自稱是隊中最年輕，可以過兩年才考慮。Yanny說：「雪卵要趁後生，等多兩年就不用雪。」

Cheronna暫時不拜姻緣石

Aka又提議回復單身的Cheronna拜姻緣石，但Cheronna覺得暫時不用，刻下享受單身，「以前放太多時間在其他方面，現在將工作、朋友放較前位置」。

記者：鍾一虹