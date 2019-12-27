《黑市》藏「光復香港 時代革命」字句 ViuTV道歉聲言追究

【明報專訊】王貽興、劉翁編劇及執導的ViuTV新劇《黑市》前晚首播，兩人去年為ViuTV拍《VR驅魔人》，今次繼續玩靈異元素，但特別「加料」，首集播出後網上掀話題，「碟仙」單元講述一班學生玩碟仙，望找出班主任猝逝原因。故事最後幾名學生坐在黑板前陸續消失，黑板上的碟仙圖案被發現暗藏「時代革命」、「光復香港」、「黑警死全家」等字句。王貽與、劉翁對此表示遺憾，ViuTV則道歉並聲言追究。有網民留言表示，「用放大鏡都睇唔到啲字，想谷收視都畀啲誠意吖！」暗示有宣傳之嫌。

《黑市》前晚播出後，網上討論區有網民眼利，發覺密密麻麻字的碟仙圖，暗藏「時代革命」、「光復香港」、「黑警死全家」等字，王貽興與劉翁隨即在社交網發聲明，「有關劇集《黑市》其中單元『碟仙』劇照為本公司製作及提供，當中出現的不恰當字句，引起公眾爭議，本公司深表遺憾」。

解釋「劇照」外判出問題

ViuTV轉發了兩人的帖子並發聲明：「劇集《黑市》中『碟仙』單元劇照原圖由外判第三方劇組提供，當ViuTV發現劇照出現不恰當字句時，已即時將有關訊息刪除。ViuTV重申，作為公眾媒體，我們會保持平台中立性，並不容許個別人士利用平台發表個人言論。ViuTV亦向提供劇照的單位保留追究權利。本台亦對此事件深感抱歉。」

聲明中王貽興和劉翁，以及ViuTV皆指出是「劇照」出問題，但翻查劇中內容也出現相關畫面，未知此舉是否欲淡化事件。

事件引起網民關注，昨日記者就事件再向ViuTV查詢，發言人回應：「冇其他補充。」至於劉翁，被問及是否遭「手足」整蠱？他回應：「躺着也中槍。」當追問他網上有陰謀論揣測是劇集宣傳手段？他便不再回應。在討論區有網民留言稱要不是有新聞，也不知道《黑市》首播。

對於碟仙圖隱藏敏感字句，網民有不同反應，有網民留言：「千祈唔好自我審查，支持創作自由。」也有人斥責ViuTV要割席。有網民認為ViuTV反應過敏，聲稱今年9月播出的無綫劇集《街坊財爺》，也出現邵美琪鬧「黑警死全家」的對白。

娛樂組