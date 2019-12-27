有份演《黑市》 張紋嘉：不方便評論

【明報專訊】樂隊Mr.主音布志綸（Alan）昨日和張紋嘉（Crystal）在商場唱歌表演，跟市民玩遊戲送禮度過Boxing Day。

Crystal透露收到男友貼心聖誕禮物乘機放閃，「男友送一支按摩槍，好輕身舒服又實用」。記者取笑她，男友買槍代替人手按摩，Alan代解圍稱用人手會易攰。剛從台灣完成工作趕返港陪家人慶祝，Alan大呻疲倦：「要為兒子安排不同節目，讓他感受節日開心氣氛，可影響他將來對節日感覺。不過一日走幾場，好攰！」他又變身聖誕老人，在兒子牀前掛上聖誕襪裝禮物，昨日一早陪兒子拆禮物；另外送太太一份小心意，家人開心他便開心。

讚Ronny靚仔

談到ViuTV新劇《黑市》其中一幕被發現隱藏「光復香港 時代革命」等敏感字句，有份參演該劇的Crystal表示，與Mr.另一成員Ronny合演的單元故事內容講愛情為主，所以對此事不太清楚，「如果已出聲明，有關方面已處理好，我不方便評論太多，做好本分就可以」。她又讚對手Ronny靚仔，有少少壞的感覺，而且識搞笑。Alan即大爆好友Ronny一直是「戲子」，其實好識演戲，盼對方有更多機會嘗試。

記者：林蘊兒