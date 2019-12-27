瘋狂工作享受人生 李家鼎：女友唔敢投訴

【明報專訊】人稱「鼎爺」的李家鼎廚藝精湛，與譚玉瑛（阿譚）合作《阿爺廚房》大受觀眾歡迎，節目添食又添食，來到第4輯，兩人繼續炮製「鼎」級美食。工作忙到不可開交的鼎爺表示女友不敢投訴，並Man爆說：「工作還工作，卿卿我我還卿卿我我。」不過拍檔阿譚爆鼎爺在鏡頭後其實也有柔情一面。阿譚又分享與男友拍拖38年的保鮮法。

《阿爺廚房》屢創收視佳績，來到第4輯，李家鼎（鼎爺）表示壓力向來都有，希望觀眾繼續捧場；譚玉瑛（阿譚）笑稱不覺對方有壓力，她亦沒有，因覺得只要把事情做好便OK。鼎爺也認同，他的心態是做好本分，至於喜歡與否是很個人的，故唯一壓力就是如何做得更好。

自嘲想菜式變禿頭

今輯除了繼續有貴和精緻的菜式外，也接受觀眾意見化繁為簡，教大家做家常小菜，家庭主婦容易做到，材料也能在街市買到，一家人可齊齊下廚增添天倫樂。是否想菜式想到頭痕？鼎爺笑說：「做第一輯時頭髮是多一點的，現在已光禿禿了。所以如家父所說，基本功要好，其實萬法歸一，看你怎樣去變，例如今輯我會在一些原有的菜式上改進，而且有時與阿譚吹水，她也會給到我靈感。」

他們走出香港，分別到了鼎爺的家鄉南海，又到順德及澳門拍攝，介紹當地的傳統美食，然後把它帶回港介紹給觀眾，其實在家也能做到。阿譚在南海更一嘗在田園裏即摘即食生蓮藕和無花果的滋味，她笑言：「都好『泥味』的，因為很難得有這個機會，如果去到說不敢吃，就是浪費了一個機會，總之什麼都要試試。」

鏡頭後有柔情一面

談到鼎爺鏡頭前總給人很惡的感覺，阿譚就爆對方鏡頭後都有柔情一面，她說：「有晚拍完外景一起吃飯，吃完飯叫我到他的房間泡茶飲，原來鼎爺帶了一些泡茶器皿和靚茶葉來泡茶給大家品嘗，他一邊泡茶、一邊跟同事閒話家常。其實鼎爺沒必要帶這些去，他知道我喜歡飲茶，他只想大家一起開心。」鼎爺自認性格火猛、急躁，可能是因為演慣惡人角色影響，「可能我隻眼比較惡，所以認定我是衰人。其實我都會很溫柔的，好似平時炸完的油，我會自己處理，不會叫小妹妹去做，怕她們不小心燙到」。

獲讚賞是最佳回報

73歲鼎爺本應弄孫為樂，但他反而愈來愈忙，要打理餐廳之餘，又拍劇寫書。他說屋企人知他是無腳雀仔，不能停下來，一停就會打瞌睡，「講真，現在的確是做多咗，年紀大真的很攰，但每當roll機我就會『上身』似的，我覺得現時這樣也是享受人生」。阿譚稱不是歎美酒佳餚才叫享受，工作上得到別人的認同和讚賞也是一種享受。鼎爺認同，覺得這已是最好的回報，金錢也比不上。問到那麼忙，女友李師奶可有投訴？鼎爺說：「無得投訴，她知道、也了解我的工作，如果沒什麼特別事，她真的不敢打電話來。工作還工作，卿卿我我還卿卿我我。她都忙湊孫，其實壓力仲大過我。」

鼎會館結業嘆可惜

鼎爺因拍攝《阿爺廚房》進軍飲食業，先後開設鼎會館、鼎爺私房菜及鼎尚棋哥燒鵝湯館，可惜位於中環的鼎會館早前結業，問鼎爺是否不開心？他說：「無辦法，時也命也運也，上天的安排，唯有嘆一句可惜。」鼎爺嬲爆表示有媒體在這件事上一沉百踩，說他太個人主義，食譜以他的菜式為主，「喂！每個來的都是為吃我的菜式，你都說不對？但不要緊，你喜歡踩也可以。不開心一定有，但不會擺上心」。

阿譚分享愛情保鮮法

阿譚自2014年不再主持兒童節目，成功轉型拍飲食節目，而且大受觀眾歡迎。她笑稱沒想到，因兩樣工作都是「被安排」的，以前問她喜歡做什麼節目，會答喜歡做兒童節目，現在她會答喜歡做飲食節目多一點，「其實我做什麼都很開心」。另一半的支持當然也非常重要。問到與男友周震聲相愛38年，有何保鮮法？阿譚表示最緊要互相尊重，自由度大，她笑說：「問鼎爺就知，我平時很少講電話的，連看都很少。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com