SBS歌謠大戰 舞台設計捱轟 Red Velvet成員綵排墮台骨折

【明報專訊】韓國SBS電視台一年一度的《歌謠大戰》，前日在首爾高尺天空巨蛋舉行，邀請大批人氣韓團輪流演出，包括防彈少年團（BTS）、Seventeen、Got7、女團GFriend、AOA、Apink、Twice及Mamamoo等。原定有份演出的女團Red Velvet，成員Wendy前日綵排時，不慎墮台骨折，被迫取消演出。事後SBS被炮轟舞台設計有問題。

韓國傳媒報道，5人女團Red Velvet現年25歲成員Wendy，前日為《歌謠大戰》綵排時，不慎從舞台墮下，緊急送往醫院接受治療，Red Velvet因此臨時缺席當晚演出。昨日Red Velvet所屬經理人公司SM娛樂發表聲明，指Wendy傷勢頗為嚴重，她從升降舞台墮下受傷，導致身上多處瘀傷、右邊臉顴骨有裂痕，右邊盆骨及手腕骨折，目前正在醫院留醫。

Wendy受傷後，原定伙拍Mamamoo頌樂及GFriend的Eunha演唱動畫主題曲的環節，被迫缺席。Red Velvet的演出亦告取消，當晚僅播出她們預先錄影的片段。據報Wendy要至少接受6周治療及休養數月，才能完全康復。

Red Velvet粉絲被拒門外

由於Red Velvet周一（23日）才推出全新專輯《The ReVe Festival:Finale》，正值宣傳期，Wendy發生意外令人惋惜。據報其餘4名成員會按照原定計劃，出席今日（27日）及下周二（31日）的KBS《歌謠大慶典》和MBC《歌謠大祭典》，但她們只會擔任嘉賓，不會表演。

有工作人員爆料，Wendy出事因為她要從2.5米高舞台中一條隧道行出來，再從樓梯走落主舞台，但樓梯機關出現問題，加上隧道燈光黑暗導致她墮台。不少粉絲得悉後炮轟SBS舞台設計出現問題，加上有觀眾拍得當晚歌手演出時，疑因舞台濕滑而險象環生。

另一方面，Red Velvet粉絲指摘SBS安排不周，原定大會預留400個粉絲名額入場觀賞，當Red Velvet因Wendy受傷而缺席演出，400粉絲隨即被拒諸門外。不少粉絲昨日到青瓦台請願網站要求政府徹查事件。

SBS方面昨日發聲明向觀眾及Red Velvet道歉，但未有解釋意外發生原因，僅表示為避免同類事件再出現，已着手內部調查。

BTS激嬲MBC電視台

提起MBC電視台的《歌謠大祭典》，有傳BTS因落實出席紐約時報廣場的倒數騷，而無法出席MBC同晚舉行的《歌謠大祭典》。MBC方面對於BTS答應亮相SBS與KBS同類型節目，唯獨缺席MBC的演出感到不滿，因此取消BTS同門師弟妹TXT及GFriend的演出以示報復。

文：蘇珮欣