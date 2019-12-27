【開箱】《不得鳥小姐》導演翻新《小婦人》獲讚

【明報專訊】影視串流平台Netflix出品的《婚姻故事》，講述夫妻變怨偶的經歷，先後入圍金球獎及美國演員公會獎，主角阿當戴華（Adam Driver）和史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）角逐來年奧斯卡帝后的行情看漲。《婚姻故事》導演諾亞鮑伯（Noah Baumbach）是電影《小婦人》（Little Women）導演姬達嘉域（Greta Gerwig）的男友，兩人拍拖8年，育有一子；《小婦人》聖誕節在美國開畫，大獲好評，這對導演情侶大有機會在2020年頒獎禮季節較量，可會在現實中也上映另一齣「婚姻故事」？

《小婦人》聖誕日在美國開畫，雖然同期迎戰《星球大戰：天行者崛起》等大片，但改編自文學名著，頗能討好女觀衆，估計單日收700萬至800萬美元，香港映期則定於下月9日。

《小婦人》曾是香港某些學校的英文課本，講述美國南北戰爭時期，March家四姊妹的故事。其中大家姐Meg端莊美麗渴望愛情；二妹Jo特立獨行熱愛寫作；三妹Beth細心善良性格內斂。至於幺妹Amy，則活潑開朗，鍾情繪畫。她們經歷戰亂、家庭、愛情的劇變。

《小婦人》數度搬上大銀幕，包括四屆金像影后嘉芙蓮協賓（Katherine Hepburn）在1933年的版本中扮演二家姐Jo；1949年版本，《觸目驚心》珍納李（Janet Leigh）飾演Meg，伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）則是Amy。1994年版本陣容也不弱，《怪奇物語》雲露娜維達（Winona Ryder）、《暗戰》嘉麗丹絲（Claire Danes）及第一代「蜘蛛女」姬絲頓丹絲（Kirsten Dunst），分別扮演Jo、Beth和Amy，飾演Laurie的，更是後來拍攝《蝙蝠俠：黑夜之神》而大紅的基斯頓比爾（Christian Bale）。

愛瑪屈臣梅麗史翠普參演

既然衆多珠玉在前，曾經憑《不得鳥小姐》獲奧斯卡最佳導演提名的姬達嘉域（Greta Gerwig），有什麽法寶為一部面世百多年的小說注入新生命？

先講選角方面，姬達嘉域找來《哈利波特》「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）扮演大家姐Meg；飾演Jo的，是在《不》片跟姬達合作過的莎愛絲露娜（Saoirse Ronan）。至於體弱多病的Beth和嬌縱的老幺Amy，則分別由伊麗莎史格倫 （Eliza Scanlen）和《馬克白夫人的誘惑》佛羅倫絲佩芝（Florence Pugh）飾演。憑《以你的名字呼喚我》上位的添麥菲查洛美（Timothee Chalamet），在片中扮演四姊妹的好友Laurie；金像影后梅麗史翠普（Meryl Streep）也參演一角，飾演四姊妹的富貴姑婆，《婚姻故事》羅拉丹（Laura Dern）則扮演四姊妹的媽媽。

影評網站96%好評

在爛番茄影評網站，《小婦人》獲得96%好評，不少影評人都歸功兼任編與導的姬達嘉域，認為她活化了一部已改編過無數次的名著，其中一點是她不按原著時序拍攝，電影開初已是女主角Jo跟出版社老闆商討她的小說初稿，常說「我要主宰自己人生」的Jo，回想起吵鬧而溫暖的家，再倒敘至她昔日跟姊妹相處的點滴。

姬達嘉域表示，希望此片能聚焦於她眼中原著的靈魂，「自我有記憶以來，《小婦人》一直都是我成長的一部分，我應該是聽別人說這故事的，我很喜歡Jo這角色，她是我渴望成為的人，從她身上看到自己，所以我一直希望有一天能以這個人物去創作一些東西。當我知道有人想開拍新《小婦人》時，我立即撲出去說出我對這本書的獨特看法和拍攝意念：這是關於藝術家、女人與金錢，這些都寫在Louisa May Alcott筆下，卻從未被拍出來」。

少女成年雙線並行

電影由倒敘開始，姬達嘉域解釋，「當我編劇時，發覺最突出的部分是幾姊妹的成年生活很痛悔，因為她們總會想起年少的輕狂無懼，因此我想以成年的她們作開端，而童年並非以回溯來呈現，而是與成年雙線並行，就像現實中我們總會與年輕時的自己並行一樣，我們總會把兒時想像中長大後的自己，與現在的自己結合起來」。

姬達嘉域說片中的姊妹情是關鍵，包括當中的美和團結，以及彼此的緊張關係，「她們各人都是藝術家，我希望認真地看待她們各自對藝術的追求」。姬達嘉域說《小婦人》是她熱切想拍的電影，關於女人做藝術、賺錢、做決定，以及把少女時代的無畏無懼帶到成年期的故事。

香港上映日期：2020年1月9日