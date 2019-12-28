讚老婆多功能 默默支持體諒 周柏豪2020追個仔

【明報專訊】35歲男神周柏豪，於劇集《多功能老婆》飾演深情暖男「榮浩田」；現實中他也是「愛妻號」，對太太Stephanie一往情深，早前更迎來兩人的愛情結晶品，榮升爸爸。周柏豪感謝背後有個多功能老婆，對方的付出和體諒讓他可無顧慮地向前衝。初為人父的他更自認是傳統爸爸，希望給予女兒一個貼地童年。踏入2020年，周柏豪期望再添家庭成員，湊成「好」字；工作方面盼更上一層樓。

周柏豪在《多功能老婆》對楊千嬅一條心，現實中他對太太Stephanie也一往情深。雖然柏豪外表看似花弗，但其實用情專一，與Stephanie拍拖10年於2016年結婚。柏豪坦言對太太是一見鍾情，初次邂逅時慘遭無視，十分瘀，「記得第一次在店舖見到她，我還藉故走近，希望結識她，但她一眼都無望我；之後我主動出擊，因我認識她公司的人，所以『找』到了她，我們在社交網重遇。當時我還是model，我跟她說拍過幾個廣告，很多人都認得我，但她表示不認識我。我們現在重提仍覺得很好笑」。

求婚過程一世記得

周柏豪雖是潮流指標，但在冧太太方面，自言很傳統，如一些夫婦的甜蜜情節，「例如出門前惜一啖之類。最緊要是我們溝通很足夠，很多事不用講出口，因我們的價值觀很相近」。柏豪稱與太太性格上互補，自己天蠍座勇於表達，太太是白羊座恰恰相反，而且超級內斂，「正如我帶鑽石戒指在日本向她求婚，她說帶那麼名貴東西來幹嘛？雖然無了氣氛，但我又會一世記得，而且我知她是開心的」。

老婆危機處理超級勁

周柏豪在五光十色、充滿誘惑的娛樂圈工作，但仍能給予另一半百分百信心，他表示最緊要坦誠，「無論發生什麼事都會跟她講，她不會給回應，但很願意聆聽，有時我追問她意見才會講」。他大讚太太是多功能老婆，除照顧好雙方的家人外，還一直在背後為他做了很多事，讓他能走到現在的位置，「如果沒有太太，我的價值觀和與人相處的方式可能會不同，我是感覺行先，太太是很有條理和很理性，危機處理超級勁，我有什麼問題，她都能補救，是一個解決問題的將軍。」

一張婚紗照的遺憾

作為男神難免有緋聞。但周柏豪稱太太從沒懷疑過他，就連他拍牀上戲和親吻戲，太太都不會過問，「作為太太當然不想老公惜其他女性，但她明白是工作需要，也是她的體諒，讓我工作起來沒顧忌，就算危險、辛苦的工作，甚至沒時間陪她，她都沒有怨言」。柏豪坦言要向太太認錯，事關籌備結婚時，他忙於拍《使徒行者2》，從沒參與過，連陪她去揀婚紗都沒有，「這是我最遺憾的，太太試完婚紗後，叫職員幫她拍照傳給我，我當刻看着照片很心痛，因這個時候我們應該是在一起的，但無辦法，我要開工。我跟她說對不起，她還反過來安慰我，實在多謝她的體諒」。

兩公婆從沒炒大鑊

談到「柏豪嫂」，大家都會覺得很神秘？周柏豪表示並非不想跟大家分享喜悅，但希望太太的生活不受他的工作影響，想對方有自己的社交和生活，「太太不想透過我出名，她只想做一個家庭主婦，非明星太太」。這13年間，周柏豪透露與太太從沒有炒大鑊，意見上的摩擦一定會有，但這些「交流」能加深彼此的了解。

中3次六合彩安慰獎

當女兒出世，周柏豪坦言整個世界都不同了，工作完便想盡快回家，基本上所有應酬「全免」，就算去打籃球，不冲涼便趕回家，連最愛的跑車，為了女兒都願意割愛，「我同太太說，不如把屋企的跑車賣掉，換部七人車，反而是她叫我不好，待女兒大一點先，叫我趁現在還能揸跑車時，盡情享受。」他以前掙到錢會想獎勵自己，但現在完全不會這樣想，所有錢的用途，都會以女兒將來作出發點去想，又讚女兒旺他，至今已中了3次六合彩安慰獎。

周柏豪做新手爸爸，笑言暫時OK，太太沒給他太大壓力，換片、餵奶都沒問題，只是未夠膽幫B女冲涼。他初為人父感到責任重了，但並非緊張爸爸，而是非常老套和傳統的爸爸，已幻想女兒將來拍拖，一定會𥄫實她的男友。柏豪亦希望小朋友有個貼地童年，培養成為一個好人。雖然有女萬事足，但他不會冷落太太，對方依然是第一位，「她傷口還痛，需要我的照顧，加上大家都是首次做父母，當所有事情都未習慣時，她心理上更需要人支持」。

盼香港回復正常

2019年即將過去，柏豪用神奇去形容這一年，又買樓、又做爸爸，轉變很大，初時真的不懂反應，家中若沒這個「多功能老婆」支持，很難同時分身去完成那麼多事情。周柏豪早前捲入政治風波，更將IG全部帖文刪除，問是否今年最不開心的事？他說未到不開心，最緊要所有人平安和開心，「2019年相信很多人都很不開心，其實我不是諗自己，反而希望社會的氣氛能回復最開心的時候，所有東西都能回復正常」。至於新一年的展望，周柏豪坦言想追多個小朋友陪伴女兒成長，湊個「好」字就完美，如果兩個女兒也不拘。事業上則希望更上一層樓，各方面得到更多肯定，知道《多》劇在馬來西亞都受歡迎，希望能開拓東南亞市場，努力搵奶粉錢。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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