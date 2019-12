【明報專訊】台灣型男高以翔上月27日在內地錄影節目《追我吧》時猝逝,終年35歲。他生前有拍拖3年的女友蘇湘涵(Bella),有指他已計劃在完成錄影後翌日向Bella求婚,誰料兩人突然陰陽永隔。高以翔離世後,Bella傷心悲痛,但一直陪伴男友遺體運回台灣,完成喪禮儀式,並以各種親密舉動思念男友,她在Instagram的自我介紹改為「Whatever we are...You and i will always collide.(無論如何,我們終會相遇。)」之後未有再更新。

昨日是高以翔去世一個月的日子,Bella終於在IG發文,她上載一張雪地照片及寫着「一起看雪吧」,並附有藍色心心及星星圖案,似在向愛滑雪的高以翔表達心意。

娛樂組