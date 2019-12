《寶貝智多星續集》特朗普鏡頭遭刪走 加拿大電視台：不影響情節

next

【明報專訊】《寶貝智多星》系列向來是聖誕佳節美加兩國電視台重播的熱門電影,公營的加拿大廣播公司(CBC)日前就播出《寶貝智多星續集》,美國總統特朗普當年客串的一個鏡頭卻被刪走,此事在社交網引發討論,不少人質疑背後有政治考慮,特朗普長子小特朗普斥CBC此舉「絕對可悲」;CBC方面解釋,早於特朗普當選總統前兩年已刪剪了相關鏡頭,而且不影響情節。

《寶貝智多星》於1990年上映,是現年39歲麥哥利高堅(Macaulay Culkin)一炮而紅之作,童星出身的他在片中扮演Kevin,聖誕假期全家去巴黎旅行,卻把年幼的他遺留在家,講述他如何力敵兩名大賊的搞笑故事。當年全球大收4.7億美元,順理成章開拍《寶貝智多星續集》(Home Alone 2: Lost in New York),同樣票房報捷,全球收超過3.6億美元。

賣座聖誕片

《寶貝智多星續集》故事承接上集的1年後,Kevin全家人聖誕節到邁阿密度假,他陰差陽錯登上前往紐約的航班,並重遇上集的兩名賊人。特朗普在片中演回自己,該幕講述Kevin出現在紐約著名的廣場酒店(Plaza Hotel),特朗普告訴他什麽方向可以走到大堂。當時特朗普擁有廣場酒店,這座百年歷史的建築又經常借給電影取景,《俏郎君》、《緣份的天空》,甚至較近期的《大亨小傳》和 《戰雲密報》,都曾在廣場酒店拍攝。

不少網民質疑CBC刪走特朗普鏡頭的動機,特朗普長子小特朗普斥責CBC此舉「絕對可悲」,認為CBC這類自由派媒體患了「特朗普錯亂症候群」,「怎會可悲到非得動手刪走當代最著名的一段場景?怎會被『觸動』到無法留下一部完整的聖誕電影?」特朗普反而沒兒子般激動,他只說,「這電影以後不再一樣了(講笑而已)」。

參演感榮幸

CBC在聲明中表示,為遷就在電視播放,因片長關係,所以必須剪輯,《寶貝智多星續集》正是如此,特朗普參演的一場戲,只是被刪剪的數個鏡頭之一,而且不會影響情節發展。CBC強調,特朗普於2016年當選美國總統,但剪輯片段早於2014年已經處理。

迪士尼新啓用的影視串流平台Disney+早前才宣布會重拍《寶貝智多星》,並有意邀請《陽光兔仔兵》(Jojo Rabbit)童星阿奇葉斯(Archie Yates)演出。其實早前特朗普趁聖誕節跟派駐海外美軍通話時才提到,他對有份演出《寶貝智多星續集》感到很榮幸,經常有小孩子說看過他的演出。