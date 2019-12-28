全智賢「女神」變「樓神」 坐擁近6億物業資產

【明報專訊】韓國MBC電視台節目《Section TV》前晚公開房地產專家眼中最具投資眼光的韓星排名。《來自星星的你》「女神」全智賢稱冠，專家指她現時擁有總值870億韓圜（約5.84億港元）物業，並指她兩年前以現金325億韓圜（約2.18億港元），購入首爾三成洞一幢物業，現值340億韓圜（約2.28億港元）；專家表示，韓國很少人用現金支付100億韓圜（約6700萬港元）以上的房產，可見全智賢財力雄厚。專家又稱，全智賢尤其喜歡三成洞一帶新開發且價格較低的樓宇。

亞軍是《天國的階梯》權相佑，他最近購入價值280億韓圜（約1.88億港元）、位於登村洞的物業，目前擁有總值560億韓圜（約3.76億港元）房地產，據稱他鍾情民居附近商廈，因不用擔心承租問題。季軍是擁有逾500億韓圜（約3.36億港元）物業的《師任堂》宋承憲，早前他購入新沙地鐵站外大馬路一幢建築物，還買入附近的銀主盤。

第4位是《認識的哥哥》男星徐章煇，最近購入弘大價值140億韓圜（約9400萬港元）的建築物，而且眼光獨到，早年以28億韓圜（約1900萬港元）買下瑞草洞某大樓，現時已升值至280億韓圜（約1.88億港元）。第5位則是《白頭山：火山浩劫》河正宇，目前擁有5棟建築物，他對人流多、開設連鎖咖啡店的大廈情有獨鍾。