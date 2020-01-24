【開箱】日本「紅白」悼念喜多川 澤尻英龍華涉毒成年度新聞 韓國藝人醜聞不斷 雙宋離婚轟動

【明報專訊】日本NHK電視台一年一度除夕舉辦的「紅白歌唱大賽」，今年來到第70屆，由於是新年號「令和」元年的第一場「紅白」，所以格外受關注。NHK近日宣布會在「紅白」加插悼念尊尼事務所已故社長尊尼喜多川的環節，順道回顧日本藝能界年度大事。

田口淳之介朴有天分別涉毒

除夕舉行的「紅白歌唱大賽」，《繼母與女兒的藍調》綾瀨遙與嵐成員櫻井翔分別擔任紅白組主持，並由明年大河劇《麒麟來了》長谷川博已、《夏空》廣瀨鈴、《猩紅》戶田惠梨香，以及《大叔的愛》田中圭等擔任評審。NHK昨日宣布童星組合Foorin會打頭陣演出，嵐則壓軸登場。

近年「紅白」收視低迷，去年上下兩部分錄得37.7%及41.5%，2015年創下最低39.2%及35.1%成績。今年雖然是「令和」年號首屆「紅白」，但演出名單並沒驚喜，要靠特別企劃環節來爭取收視。NHK早前宣布《全員惡人》72歲名導演北野武會首次以歌手身分登上「紅白」獻唱。另外，男團SixTONES及Snow Man則會率領一眾Johnny's Jr.成員演出尊尼喜多川生前製作的歌舞劇，藉以悼念今年7月病逝的這名日本著名星工廠創辦人。

尊尼喜多川病逝是今年日本藝能界大事之一，他因腦動脈瘤破裂導致蜘蛛網膜下腔出血於7月9日病逝，享年87歲。他生前捧紅不少日本男團，深受旗下藝人敬仰。此外，《一公升的眼淚》女星澤尻英龍華上月16日涉嫌藏毒被捕，亦轟動藝能界；她供稱毒齡不淺，但被搜獲的毒品是其男友所有，管有毒品的她，雖然正保釋候審，但恐要向廣告商戶及電視台賠償1.45億港元。

勝利連環爆醜聞 退出演藝界

今年被爆涉毒的日本藝人還有男團KAT-TUN成員田口淳之介，以及韓國男團JYJ成員朴有天。後者被女友黃荷娜供稱一同吸毒，朴有天一度開記者會否認，怎料驗毒報告證據確鑿，因此被迫退出娛樂圈。

今年因醜聞而退出演藝界的韓星不止朴有天一人，BigBang成員勝利因夜店Burning Sun打人事件，接連爆出召妓、性招待、挪用公款、教唆毁滅證據、非法散播性愛視頻等罪行，勝利今年3月宣布退出演藝界，他的手機「短訊群組成員」、《兩天一夜》鄭俊英及FTIsland成員崔鍾訓，亦捲入散播性愛視頻及輪姦案而終止演藝工作，兩人最後更因輪姦罪成，分別判囚6年及5年。

Sulli和Kara先後自殺

事實上，韓國演藝界今年慘事多過喜事，因合演《太陽的後裔》而戲假情真的「雙宋」宋仲基與宋慧喬，今年6月爆出因性格不合結束僅20個月的婚姻。拍攝韓劇《Blood》而最終成為夫妻的具惠善與安宰賢，今年8月爆出婚變，女方指男方變心而且有外遇，安宰賢則指摘妻子散播謠言，誇大事實，二人更將婚事鬧上法庭。

另外，曾是女團f(x)成員的Sulli，以及Kara前成員具荷拉，先後於今年10月及11月因抑鬱症而自殺身亡。Sulli生前飽受網絡惡評影響，令外界再度關注網絡欺凌等問題。