新城網上直播頒獎 張敬軒3獎大贏家 周柏豪奪勁爆男歌手：超級大滿貫

【明報專訊】反修例風波持續逾半年，社會局勢不穩，港台、新城及商台先後宣布取消大型實體頒獎禮，改為分批頒獎及網上直播賽果。本年度第一個樂壇成績表《新城勁爆頒獎禮2019》連日來已隨時隨地頒獎給歌手，昨日再於新城電台做網上直播公布未頒獎項，整個頒獎禮合共頒發54個獎，當中以奪3獎的張敬軒成為大贏家，但他昨日未有現身領獎。其他出席領獎歌手有許廷鏗、周柏豪、陳柏宇、吳浩康、衛蘭、鄭融及鄧小巧等。

新城早前已向歌手頒發30個獎，餘下24個昨日在直播節目向得獎歌手頒發。頒獎禮下午2時開始，歌手陸續現身領獎及唱得獎歌曲。今年新城大贏家是奪3獎的張敬軒，包括憑《空手而來》得「勁爆歌曲」、「勁爆年度歌手」及憑《感情寄生族》獲「勁爆演繹大獎」；鄭秀文憑歌曲《我們都是這樣長大的》奪「勁爆播放指數歌曲」，但兩人未有親身領獎。3名天后容祖兒、楊千嬅、謝安琪未獲任何獎項。

柏豪多得《多功能老婆》帶挈

周柏豪近期憑劇集《多功能老婆》人氣勁升，歌曲《讓愛高飛》奪「勁爆歌曲」，以及獲頒「勁爆男歌手」，他因感冒聲沙未能獻唱。周柏豪今年音樂作品不多，獲《多功能老婆》帶挈，唱的片尾曲受歡迎。他興奮透露劇集收視破紀錄，「單集的跨平台收視破了以往紀錄，同一時段有40至50萬人收看，首歌最近在好多音樂平台都是No.1，是突如其來的禮物，有歌迷留言說我終於有代表作」。柏豪認為網上舉行頒獎禮是因應不同年代變化加上科技先進，這做法幾突破，未嘗不是好事，歌手亦較輕鬆，少了壓力。他本身不重視輸贏，只留意有沒有進步。他對今年成績非常滿意，「今年是超級大滿貫！有女兒、歌曲、劇集、角色做代表作。自女兒出世後，感受好有愛，每日有目標。女兒在凌晨2至5時最活躍，是美國時間BB，希望滿月後可改變」。

許廷鏗自嘲似講波主持

許廷鏗穿紅衫到場，自嘲似講波主持。他憑《我們與愛的距離》奪「勁爆歌曲」及「勁爆男歌手」，自覺鴻運當頭，感謝歌迷投票支持，比獎項更重要。他首次在直播室唱歌是新嘗試，認為無論辦實體頒獎禮還是網上做都贊成。

衛蘭獲兩獎，憑《所以我愛》奪「勁爆歌曲」及《In His Name》贏「勁爆大愛專輯」，她覺得此形式領獎得意有趣，如明年重辦實體頒獎禮會更珍惜，「可以在台上一次過聽全年最好的歌，跟其他歌手聚會傾偈很開心」。

吳浩康談崔碧珈：仍是朋友

吳浩康開心憑《船頭尺》奪「勁爆我撐歌曲」和「勁爆我撐歌手」，他說直播形式頒獎氣氛跟以往不同，但好過不舉行。他之前受訪分享與崔碧珈拍拖的甜蜜事，但對方之後突然宣布分手，又鬧他講大話。吳浩康解釋訪問前沒事，稱分手因性格不合。他又說沒對公眾講大話，不用向對方解釋。他認為兩人的事不用掀開肚皮讓人知，是不成熟做法。他重申相處出現問題是累積而來，包括不同價值觀和習慣，分開感到可惜，但祝福崔碧珈，仍當對方是朋友。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

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