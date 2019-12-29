亞姐候選佳麗泳裝亮相 羅思雅狀態大勇撼楊采薇翁子涵

（11）丁雪怡是加拿大雙料冠軍，有信心再下一城。（攝影：孫華中）

【明報專訊】《2019亞洲小姐總決賽》今晚於大埔總廠舉行，昨午進行拜神儀式，安排16名候選佳麗首度以泳裝亮相，當中（1）楊采薇、（2）翁子涵及以香港賽區冠軍出戰的（15）羅思雅狀態大勇，成三甲大熱。（3）葉采昕、（10）余筱涵被視為有潛質黑馬。（4）楊璨如因病缺席，今日如期出賽。

翁子涵減肥上圍縮水

佳麗穿三點式綵排，楊采薇、翁子涵、葉采昕及余筱涵身材有料，羅思雅擁34、24、34身段，曲線均勻，也絕不遜色。

楊采薇表示近日綵排密集，多名佳麗患感冒，她亦有點不適。她被指身材豐滿硬撼翁子涵？她謙稱各有特色，自覺腰圍和下圍可改善更幼和挺，可惜沒有個人表演唱歌的機會。談到得獎信心？她說：「冠軍得一個，我會好好享受舞台，做好自己。」擁34D身材的翁子涵不敢自認最突出，「大家都很好，我為選美節食減肥，上圍略有縮水」。羅思雅面對多名上圍豐滿佳麗感壓力，但對自己有信心，正戒口及操腹肌。選美亦睇台風、口才，會努力發揮，希望入到三甲。

葉采昕食炸雞保養身材

葉采昕自信爆棚，強項是跳舞，對每個環節都有自信，她自爆最愛吃炸雞保養身材。余筱涵感恩遺傳媽咪好身材，平時靠運動和跳舞保持體態，但著比堅尼會怕醜。（11）丁雪怡是加拿大雙料冠軍，不覺得身形瘦削吃虧，本身有舞台經驗，擅長跳社交舞及拉丁舞。

林文龍合理價任亞視副總裁

林文龍日前獲委任亞視副總裁，今晚他的太太郭可盈為撐老公、應邀擔任評審。亞視非執行董事兼聯席主席賴彩雲被問是否重金禮聘林文龍做副總裁？她說：「每人有自己價值，他發揮到自己平台，令好多人有希望，亞視想重振雄風，一定以合理嘅價錢優待人才。」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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