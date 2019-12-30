副總裁林文龍老婆郭可盈不遜佳麗 落選港姐江雨婷膺亞姐冠軍

【明報專訊】《2019亞洲小姐總決賽》昨晚於大埔亞視總部舉行，明年出任亞視副總裁一職的林文龍，獲老婆郭可盈現身力撐擔任主評審。郭可盈參選1993年香港小姐入行，現年50歲的她依然省鏡，絕不遜於一眾亞姐佳麗。大家關注她會否為老公出山拍劇？她說看時機。林文龍主演的無綫劇集《那些我愛過的人》有指安排明年4月播映，他認為自己亞視高層身分不影響參與宣傳，無綫找他會樂意配合。他又強調加盟亞視，大前提是解決內部財政問題。出爐亞姐冠軍（8）江雨婷（廣東）今年曾參選港姐落敗，她還兼得「最佳明日之星獎」，成為雙料冠軍；亞軍是香港代表（15）羅思雅，季軍是（16）王騫婭（阿聯酋）。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

大會共頒發8個獎項，賽前大熱的兩名台灣佳麗（1）楊采薇與（2）翁子涵雙雙倒灶，但分別獲得「最佳友誼親善獎」及「最上鏡小姐」，總算有點安慰。香港另外兩名代表（5）張可盈與（9）范莎莎亦分別奪得「最佳完美體態獎」及「最具潛力主持獎」。

香港代表羅思雅奪亞軍

曾參選港姐的江雨婷爆冷，艷壓群芳登上冠軍寶座，她回答問題時表示想攞冠軍，結果如願。香港代表羅思雅整晚表現出眾，回答問題得體。她入5強時被問對梅艷芳評價，她即場唱幾句《似水流年》，指梅艷芳無人可代替，一生為舞台，病重也堅持上舞台開個唱：「梅艷芳找到自己的舞台，我也希望找到自己的舞台。」

林文龍昨晚與老婆郭可盈及快將10歲的女兒林天若出席亞姐總決賽，郭可盈說近10年都甚少在香港電視熒光幕出現，今次支持盛會，令她勾起昔日選港姐的片段。

郭可盈復出拍劇視乎女兒

郭可盈被問有否戲癮？她說：「要看時機。」林文龍在旁答：「其實不到我和她話事，最大話事係個女。」可盈則說：「個女好聽話，但同我感情太深厚，想我多點時間在她身邊。（不會出山？）不是，睇角色和劇本。（即是有機會？）多謝大家支持和期待。」她首次入亞視，讚好靚及有規模，但與老公未有太多時間參觀。

林文龍表示預計明年1月正式到亞視上任，問到他加盟，是否令老闆放心投放資金繼續營運亞視？他說：「這個大前提一定要，如果我上任後，內部問題仍未解決，我點上任？我上任要釋除大家疑慮，開心和享受去做好工作，之前強積金斷供是最基本要先處理的事，據我了解是不需要擔心。」

願意配合無綫宣傳新劇

有消息指他演出的無綫劇集《那些我愛過的人》明年4月播，他是否可以宣傳？他說：「我角度是可以的，但不知道TVB點睇？我覺得成個娛樂圈應該團結和百花齊放，我之前拍好的劇有需要幫手宣傳，我願意配合，不同公司都有好多事可以交流，不要像敵人，成件事會比較舒服。（會否擔心變倉底劇？）不到我擔心，你們說排4月播，亦不代表4月一定出，TVB好多存貨，倉底好多選擇，之前好多劇拍完都無播，演員好被動，無得擔心，做好份內事。」

郭可盈亦說：「現在年代不同，現在不會像1980、1990年代存在競爭，大家想做好製作，得益是觀眾。」林文龍曾參演《陀槍師姐》系列，無綫將開拍《陀槍師姐V》，若邀請他會否拍？他說：「如果TVB邀請我，講句多謝先，但我上任後就沒有時間拍劇。」

金剛首次主持亞姐總決賽

金剛首次擔任亞姐總決賽主持，他笑言：「都驚是最後一次，希望不是啦﹗」之前亞視傳裁員，問他收酬勞未？他即時笑問經理人，之後說應該收了。

表演嘉賓有鄭欣宜、任賢齊、江華與老婆麥潔文，江華笑說酬勞是天文數字，麥潔文則說：「我們有人情味。」問會否幫亞視拍劇？江華說拍劇太辛苦，被麥潔文取笑懶惰。

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