奪SBS演藝大獎 劉在錫悼念Sulli具荷拉

【明報專訊】韓國SBS電視台前晚舉行《演藝大獎2019》頒獎禮，表揚過去一年優秀的綜藝節目。《Running Man》（RM）主持劉在錫獲頒至高榮譽大獎，致謝時不忘悼念今年先後自殺身亡的Sulli及具荷拉兩名年輕女歌手，場面感人。

文：蘇珮欣

SBS前晚在首爾舉行《演藝大獎2019》頒獎禮，多名韓星均盛裝出席，包括《家師傅一體》李勝基、陸星材、李相侖、《RM》的劉在錫、李光洙、宋智孝、《我家的熊孩子》的希澈、洪真英等等，星光熠熠，當中智孝以一襲Deep V連身皮裙上陣，大曬美腿兼「事業線」。

《RM》獲得6獎成為大贏家，飲食節目《家師傅一體》緊隨其後，橫掃5獎。《RM》除奪全球綜藝節目獎外，成員Haha、李光洙、梁世燦及金鐘國各獲個別獎項，劉在錫則贏得至高榮譽大獎，他已是第6次得大獎，其中4次憑《RM》獲獎，他在台上先感謝《RM》一眾成員及工作人員，「《RM》明年迎來開播10周年，節目逐漸不及以往火紅之際，《RM》要怎樣呈現新面貌？還有很多需要努力學習之處，我會繼續努力」。他不忘感謝多年來演出的嘉賓，並特別提到早前因抑鬱症而自殺身亡的Sulli與具荷拉，「在演出《RM》的嘉賓中，經常會想起今年上了天堂的具荷拉與Sulli，希望二人在天堂能做自己想做的事」。

劉在錫的得獎感言一出，網上隨即流傳疑似具荷拉骨灰堂裏放着寫有「具荷拉」名字的《RM》專用名牌，有指是《RM》工作人員前往拜祭具荷拉時所留下的紀念品。

申成祿加盟《家師傅一體》

憑《家師傅一體》獲頒製作獎的李勝基，領獎時透露，跟他在《亡途覓雪》中合作的申成祿，將會加盟節目。據悉，申成祿上周日（22日）已首次參與錄影，預計明年初播出。