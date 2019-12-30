遠赴巴布亞新畿內亞拍真人騷 碩克艾佛朗染致命病毒險喪命

【明報專訊】《賤鄰》男星碩克艾佛朗（Zac Efron）最近監製及主演真人騷節目《Killing Zac Efron》，並到巴布亞新畿內亞取景，據報他在當地感染類似傷寒的致命病毒，需乘搭飛機到澳洲就醫，目前情况穩定，大概要留院一星期。

《Killing Zac Efron》將會在明年4月啓動的手機平台Quibi播出，後者由前夢工場動畫部老闆謝菲卡辛堡（Jeffrey Katzenberg）創辦，看好未來手機娛樂市場發展，邀請不少編導及演員參與製作節目，跟謝菲認識多年的金像導演史匹堡（Steven Spielberg），炮製恐怖類型短劇《After Dark》，亦會在Quibi播放。《Killing Zac Efron》探險真人騷，講述碩克艾佛朗只帶基本裝備，在當地導遊協助下，深入不毛之地或荒島生活3星期，然後記錄所有經歷。據悉聖誕節前4日，為碩克在巴布亞新畿內亞擔任導遊的Cyril Tara才更新過facebook，公開了碩克乘坐獨木舟的照片。

現年32歲的碩克艾佛朗，憑迪士尼頻道劇集《歌舞青春》走紅，拍過《娛樂大家》、《沙灘拯救隊》、《Party冇限耆》等電影。