【開箱】《1917：逆戰救兵》強調一鏡到尾 最長鏡頭8分半鐘

【明報專訊】森文迪斯（Sam Mendes）以34歲之齡憑《美麗有罪》贏得奧斯卡最佳導演殊榮，是歷來其中一名最年輕得主；之後他拍過不同類型的電影，包括《浮生路》及《新鐵金剛：智破天凶城》等。他在一個訪問中表示，拍完《007：鬼影帝國》，他看了很多劇本，但都提不起興趣；之後想起自己的祖父曾參與第一次世界大戰，為英軍擔任傳訊兵；加上其他人的鼓勵，他受祖父經歷所啓發，首次撰寫劇本，並親自執導《1917：逆戰救兵》（1917）。

越過敵軍傳遞命令

《1917：逆戰救兵》講述一戰打得如火如荼之際，英軍正跌入德軍設下的陷阱，為了扭轉戰局，兩名英國小兵史高菲及布雷克臨危受命，必須在一天內越過敵陣，向前線的同袍傳令煞停進攻。若任務失敗，英軍將墮入敵軍佈下的天羅地網，1600人或因此陣亡，當中包括布雷克的兄長。為了拯救戰友，二人必須爭分奪秒衝破重重炮火，完成任務。

森文迪斯首次兼任編導兩職，英國著名男星如《皇上無話兒》金像影帝哥連費夫（Colin Firth）、《奇異博士》班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch），以及劇集《內政保鑣》金球視帝理察麥登（Richard Madden）都鼎力相助，但片中真正的主角其實是兩名新生代男星，包括扮演史高菲的《神奇虎爸》佐治麥基（George MacKay），以及飾演布雷克的《權力遊戲》甸查理斯卓文（Dean-Charles Chapman）。

一鏡到尾考準備工夫

看《1917：逆戰救兵》的預告片段及文宣都在強調「一鏡到尾」，雖然這是不少導演愛顯功架的拍攝手法，但森文迪斯此舉卻為配合劇情，因片中正是講述兩名小兵要在一天之內把命令傳給同袍。為了加強一氣呵成的緊張感覺，森文迪斯決定採取實時拍攝方式。

只是「一鏡到尾」絕不易為，事前要經過細心安排；背景是戰場，但範圍所限，不能打燈，為了連戲，所以必須「聽天由命」，譬如上一場戲天色昏暗，到拍下一場，若變成大太陽的日子就要暫時收工，改為綵排演員走位。當然要這樣高難度拍攝，森文迪斯跟攝影愛將羅傑狄金斯（Roger Deakins）繼《浮生路》及《新鐵金剛：智破天凶城》後再次合作；兩人接受電影網站Hollywood Reporter訪問時透露，片中個別最長的一個鏡頭，差不多有8分半鐘，之前不曉得要經歷多少次綵排及準備工夫。是否值得，大概要由觀衆定論。

不過羅傑狄金斯是傳奇人物，除了森文迪斯，他最合作無間的導演是高安兄弟，羅傑由1995年憑《月黑高飛》獲奧斯卡提名最佳攝影開始，先後14次入圍最後5強，但直到去年才憑《銀翼殺手2049》首次奪獎。傳聞佐斯布連（Josh Brolin）願意拍《毒裁者》，以及賴恩高斯寧（Ryan Gosling）願意演出《銀翼殺手2049》，都是因為知道有羅傑狄金斯掌鏡。

香港上映日期：2020年1月9日

1月1日起優先場